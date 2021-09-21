Дети учатся взаимопониманию и дружбе. Звание «Школа мира» присвоят детсаду и СШ в Лепеле

Именно там организована одна из инновационных форм внеклассной работы: дети и подростки учатся взаимопониманию, культуре мира и дружбы, международной практике общения со сверстниками из городов-побратимов.

Новости Беларуси. Стало известно, что звание «Школы мира» присвоят детскому саду и средней школе в Лепеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Карань, председатель Минского городского отделения Белорусского фонда мира:

Раньше существовало положение о сети школ, но сегодня оно перерабатывается в рамках нашей республики. И фактически проект подготовлен. К концу сентября он будет согласован с Министерством образования. Статус «Школы мира» может приобретать любое учреждение образования (и сад-ясли, и школа, и среднее специальное учебное заведение, и высшее учебное заведение), согласно данному положению.

Сегодня в нашей стране работает 18 школ мира, в Минске их четыре.