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Дети учатся взаимопониманию и дружбе. Звание «Школа мира» присвоят детсаду и СШ в Лепеле

21 сентября 2021 13:09
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Новости Беларуси. Стало известно, что звание «Школы мира» присвоят детскому саду и средней школе в Лепеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно там организована одна из инновационных форм внеклассной работы: дети и подростки учатся взаимопониманию, культуре мира и дружбы, международной практике общения со сверстниками из городов-побратимов.

Дети учатся взаимопониманию и дружбе. Звание «Школа мира» присвоят детсаду и СШ в Лепеле-1

Дмитрий Карань, председатель Минского городского отделения Белорусского фонда мира:
Раньше существовало положение о сети школ, но сегодня оно перерабатывается в рамках нашей республики. И фактически проект подготовлен. К концу сентября он будет согласован с Министерством образования. Статус «Школы мира» может приобретать любое учреждение образования (и сад-ясли, и школа, и среднее специальное учебное заведение, и высшее учебное заведение), согласно данному положению.

Сегодня в нашей стране работает 18 школ мира, в Минске их четыре.

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# Школы в Беларуси # общество # Дмитрий Карань # Фотофакт

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