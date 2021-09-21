Около 220 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области. В Несвиже работают выездные бригады

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Укол здоровья уже получили около 220 тысяч человек.

Активными темпами прививают и в Несвижском районе. Первым компонентом – почти 9 000. 7,5 – прошли полный курс вакцинации. Это почти 30 % взрослого населения.

Больше всего привитых среди социальных работников, медиков и педагогов. Всего в Несвижском районе работает 10 пунктов вакцинации.

В том числе в двух больницах, а также восьми амбулаториях. Работают выездные бригады.

Ирина Шиманская, главный государственный санитарный врач Несвижского района:

Эпидемиологическая ситуация является сегодня управляемой. Люди активно идут на вакцинацию. В Несвижской центральной районной больнице создано все необходимое. Мы работаем над вакцинацией так называемых групп риска. Это люди старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания. Мы работаем со всеми группами населения по другим мерам профилактики коронавирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа.

В Минской области уже начинают прививать население от гриппа.