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Около 220 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области. В Несвиже работают выездные бригады

21 сентября 2021 13:59
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Укол здоровья уже получили около 220 тысяч человек.  

Около 220 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области. В Несвиже работают выездные бригады-1

Активными темпами прививают и в Несвижском районе. Первым компонентом – почти 9 000. 7,5 – прошли полный курс вакцинации. Это почти 30 % взрослого населения.  

Около 220 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области. В Несвиже работают выездные бригады-4

Больше всего привитых среди социальных работников, медиков и педагогов. Всего в Несвижском районе работает 10 пунктов вакцинации.  

Около 220 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области. В Несвиже работают выездные бригады-7

В том числе в двух больницах, а также восьми амбулаториях. Работают выездные бригады.  

Около 220 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области. В Несвиже работают выездные бригады-10

Ирина Шиманская, главный государственный санитарный врач Несвижского района:
Эпидемиологическая ситуация является сегодня управляемой. Люди активно идут на вакцинацию. В Несвижской центральной районной больнице создано все необходимое. Мы работаем над вакцинацией так называемых групп риска. Это люди старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания. Мы работаем со всеми группами населения по другим мерам профилактики коронавирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа.

Около 220 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области. В Несвиже работают выездные бригады-13

В Минской области уже начинают прививать население от гриппа.  

Около 220 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области. В Несвиже работают выездные бригады-16

В первую очередь вакцину предлагают лицам из групп риска. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями, пожилые, а также граждане, которые ежедневно общаются с большим количеством людей.  

# Вакцинация # общество # Ирина Шиманская # Фотофакт

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