В домах Минска начали включать отопление. Через пару дней тепло появится в каждой квартире

Новости Беларуси. В Минске начало поступать отопление в жилые дома. Такое решение принято в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Потеплеет не только в домах, но и в общежитиях, гостиницах, бассейнах и банях. 20 сентября батареи стали включать в социальных учреждениях. Этот процесс не сиюминутный. Чтобы подключить все микрорайоны, потребуется минимум три дня. Традиционно после подачи тепла в дома доходит очередь до общественных и административных зданий.