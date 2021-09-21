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В домах Минска начали включать отопление. Через пару дней тепло появится в каждой квартире

21 сентября 2021 13:50
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Новости Беларуси. В Минске начало поступать отопление в жилые дома. Такое решение принято в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В домах Минска начали включать отопление. Через пару дней тепло появится в каждой квартире-1

Потеплеет не только в домах, но и в общежитиях, гостиницах, бассейнах и банях. 20 сентября батареи стали включать в социальных учреждениях. Этот процесс не сиюминутный. Чтобы подключить все микрорайоны, потребуется минимум три дня. Традиционно после подачи тепла в дома доходит очередь до общественных и административных зданий.

В домах Минска начали включать отопление. Через пару дней тепло появится в каждой квартире-4

В былые времена, какой бы ни была температура за окном, батареи включали по календарю. Сезон начинался 15 октября. Теперь учитываются погодные условия. Для жилого фонда норма – пять дней среднесуточной температуры +8 °C и ниже. Узнать, когда включат отопление в доме, можно через мобильное приложение «115.бел» либо позвонив в контакт-центр ЖКХ.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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