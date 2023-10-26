Что такое кубометры и откуда берутся киловатты? Детям рассказывают о работе ЖКХ через искусство

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Нелегкая эта работа – проводить генеральную уборку столичных улочек. Но нашим коммунальникам все по плечу. Ценить и уважать труд работников ЖКХ учат и минских школьников. Причем очень необычным способом – через искусство! Запасаемся кистями и отправляемся в мир изобразительного искусства. Остановка первая – ЖКХ будущего.

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

1 октября 2023 года стартовал конкурс детского рисунка «ЖКХ будущего». Цель конкурса – популяризация жилищно-коммунального хозяйства среди подрастающего поколения, а также профессии работников системы жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс организован для ребят в возрасте от 7 до 14 лет.

Творческое состязание развивает художественное воображение. Конкурсные работы разрешают выполнить на любом материале. Техника рисования также может быть разной: акварель, мелки, тушь или карандаш. Полет фантазии не ограничен. А ведь знакомит ребят с этой важной профессией не только искусство. Что такое кубометры и откуда берутся киловатты? Почему мы платим за воду по счетчику и как правильно обращаться с энергоресурсами? Найти ответы на эти вопросы помогают специалисты ЖКХ.

В рамках образовательного марафона школьников обучают основам коммунальной грамотности. А ведь информационные часы – еще не предел. Сегодня вместе с юными минчанами мы увидим то, что обычно скрыто от глаз человека. Следующая станция – «Беллифт»!

Юрий Макей, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:

Наша экскурсия – что такое электромеханик по лифтам, как обслуживается лифт, как он действует, с чем мы сталкиваемся в своей работе. Для того чтобы дети не боялись на лифте ездить, это самое первое, потому что у них страх есть, что лифт упадет либо лифт застрянет, они там долго просидят. Рассказываем, что есть в каждом лифте вентиляция, как действовать в случае, если человек застрял в кабине.

Ольга Якимович, заместитель директора КУП ЖКХ Партизанского района г. Минска:

Такие мероприятия надо проводить. Это наша повседневная жизнь, то, чем мы пользуемся каждый день. Поэтому они должны знать, откуда это все поступает, как правильно пользоваться тем или иным оборудованием, как правильно использовать ту же воду. Самое главное – это научить их бережно относиться к тем благам, которые они имеют сегодня. Ну и, конечно, рассказать и популяризировать нашу сферу ЖКХ, чтобы дети понимали, что это тоже большая работа. Экскурсия прошла на ура. Популярные мифы развеяны: теперь мы точно знаем, как именно работает знаменитый подъемный механизм.

Я узнал много чего нового. Чем занимаются диспетчеры, куда надо звонить при условии, что ты застрял в лифте. Если ты застрял в лифте, надо позвонить по номеру 115, там тебе ответит диспетчер, максимально быстро направит группу спасателей.

Мне очень запомнилось, как развеяли миф, что лифт не может упасть под весом обычных людей. Он выдерживает до 30 тонн. Так, организаторы подобных мероприятий и прививают подрастающему поколению правильные привычки, учат ценить и уважать труд работников ЖКХ.