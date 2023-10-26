Отравление в XVIII веке лечили змеиным мясом и опиумом. Интересные факты рассказали в музее истории медицины

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Это что, шприц такой? А это?! Неужели кабинет стоматолога? Теперь я понимаю, почему все дети боятся дантистов. Смотришь на экспонаты и не можешь поверить, что этим когда-то лечили людей! У медицины богатая история. Убедитесь сами! Анастасия Макеева, корреспондент:

Больно смотреть на эту технику. Наверное, и зубы лечить было больно.

Дмитрий Лапцевич, главный хранитель фондов музея истории медицины Беларуси:

Зубы лечить было больно. Начало XX века – бор-машина механическая с ножным приводом. Чтобы привести в движение насадку на бор-машине и сделать отверстие в зубах для закладки пломбы, нужно было осуществить около 100-120 нажатий на эту педаль. Рецепт на здоровье. От знахарей и алхимиков до квалифицированных врачей. На Фабрициуса, 28 можно изучить историю медицины Беларуси и побывать в разных эпохах. Во все времена искали спасение от напастей и недугов. Эволюция захватывает.

Дмитрий Лапцевич:

Перед нами скульптурный портрет основателя музея – это Григорий Романович Крючок. Он был профессором, доктором медицинских наук, преподавал в Минском мединституте. Помимо врачебной и преподавательской деятельности, он стал заниматься изучением исторического прошлого, работал в архивах, общался со многими врачами, получал от них документы, материалы, привлекал к такой деятельности студентов. И была собрана большая коллекция по медицинской теме. Впоследствии был создан уникальный музей.

В древности наши предки верили: если человек заболел – в него вселился злой дух. Поэтому защищали себя амулетами и подвесками. При ходьбе они создавали шум и отгоняли всю нечисть. Среди археологических находок – острые кремниевые пластины. Их использовали в качестве скальпелей.

Интерес вызывают предметы личной гигиены – крупные костяные гребни для волос, маленькие – для усов и бороды.

А мы переносимся в темное Средневековье, когда страшная чума уносила миллионы жизней. Все, что могли, – провести санобработку. Поджигали полынь, можжевельник и окуривали помещения. Больных и бедных выхаживали в монастырях.

Дмитрий Лапцевич:

Если требовалась какая-то серьезная медицинская помощь, необходимо было обратиться к врачу или цирюльнику. Они были сословием ниже, чем врачи, они были ремесленники. На данной картине, она относится к середине XIX века, уже изображены хирурги, но до хирургов цирюльники тоже такие операции проводили, как здесь показано. Ампутация конечностей, прижигание ран при помощи раскаленного железа, кровопускание, лечение при помощи пиявок, цирюльники также вырывали зубы. Использовали определенную порцию алкоголя, чтобы пациент попадал в полусознательное положение и чтобы можно было произвести необходимую операцию.

В музее можно познакомиться с выдающимися «детьми Гиппократа». В Средние века и эпоху Возрождения, чтобы получить корочку врача, нужно было ехать в Западную Европу. Так и сделал наш земляк, уроженец Полоцка, гениальный Франциск Скорина. В 1512 году в Падуанском университете он блестяще защитился и получил звание доктора медицины. И хоть прославился на литературном поприще, в книгах всегда подписывал – Франтишек Скорина, в лекарских справах доктор.

Дмитрий Лапцевич:

Раньше в аптеках лекарство не всегда было в готовом виде, его еще необходимо было аптекарю, аптекарскому помощнику изготовить. По копиям гравюр можно увидеть, что это еще была такая лаборатория. У нас копия рецептурного сборника из Несвижской аптеки Радзивиллов. Написано от руки. Он относится к XVIII веку, и в нем было обнаружено такое лекарство, как тириак Митридата – это было универсальное противоядие при пищевых отравлениях, при отравлениях ядами. Включало оно в себя около 70 компонентов, основными среди которых было змеиное мясо и опиум.

Это остатки аптечной посуды, найденной на территории действия белорусских аптек, относится к XVI-XVII векам.

Сельская медицина – отдельная глава. Один врач на несколько деревень – что универсальный боец. И хирург, и акушер, и офтальмолог. Человек-энциклопедия и семейный друг! Среди них когда-то был Михаил Афанасьевич Булгаков, который в «Записках юного врача» описал свои трудовые будни. Образ фельдшера немыслим без аптечки-саквояжа. Тогда медицинские инструменты стоили огромных денег. Берегли и хранили стеклянные шприцы в футлярах. Главным бичом начала XX века стала чахотка. Она забрала Чехова, Богдановича и других героев своего времени.

Дмитрий Лапцевич:

Одним из известных врачей, оставившим о себе след в истории медицины Минска, является Иван Устинович Зданович. Его знали как Доктор Доброта. Он был известен своей благотворительной деятельностью, на свои деньги построил в Минске приют для малоимущих рожениц. А в своем имении под Минском он обнаружил источник целебных вод, решил построить там лечебницу для больных с желудочно-кишечными заболеваниями. Возле этой лечебницы проходила железная дорога, но не было железнодорожной станции. Эту станцию Зданович построил, и она стала носить его имя – станция Здановичи. Потом в документах по ошибке стала упоминаться как станция Ждановичи. Теперь на этом месте современная станция Ждановичи. Рядом с ней населенный пункт Ждановичи, а на месте лечебницы действует современный белорусский санаторий.

Отважная миссия. На экскурсии вас проведут по страницам военной истории. Кто под Сморгонью не бывал, Первой мировой не видал. Именно там немецкие войска впервые применили газовую атаку. Повсюду открывались госпитали. В Минске возвращал к жизни раненых Евгений Владимирович Клумов. Сегодня имя легендарного врача носит 3-я клиническая больница. Огромный вклад в спасение внесли сестры милосердия.

Эта форма принадлежала Анне Васильевне Кулиш из Могилевской общины. Она пройдет и через Великую Отечественную, и в 1950-е годы передаст дорогую реликвию в музей. Военно-полевая медицина достойна вашего внимания. Несмотря на суровые условия, 78 % раненых в партизанских отрядах удавалось вернуть в строй. Желание победить было сильнее.

Дмитрий Лапцевич:

В годы Великой Отечественной войны был нанесен системе здравоохранения Беларуси колоссальный ущерб. Многие здания медучреждений были разрушены. Их необходимо было восстанавливать, и можно увидеть фото – сотрудники городского аптечного управления участвовали в таких восстановительных работах. Снимок датируется 1948 годом.