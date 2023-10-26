Как создаются диджейские миксы? Мастер-класс от профессионала

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Музыка окрыляет, правда? Невозможно устоять, особенно когда каждый бит в твоих руках. Как поймать ускользающий бит и стать королем вечеринок? Об искусстве диджеинга прямо сейчас! У нас у всех есть врожденное чувство ритма. Ловим ритм и отправляемся на танцпол, где правят настоящие короли вечеринок – диджеи.

Алексей Акунович, диджей:

Диск-жокей – это человек, который жонглирует готовыми композициями, их частями или отдельными звуками, составляя их в музыкальный ряд, при это соблюдая определенные посылы, эмоции, управляя танцполом. Это все начиналось с дисков, а точнее – с винила, мы видим – разные носители стоят. Сегодня зажигаем в стиле диско. У каждого гуру свой особенный почерк. Однако талантливые битмейкеры готовы к любым экспериментам. Поп и электро, рок и хип-хоп: ремиксы известных песен – тренд музыкальной индустрии.

Алексей Акунович:

Основываясь на музыкальных формах в виде современной ритмичной музыки электронной, мы можем почувствовать себя творцами маленькой эмоции, которая может сработать или не сработать, отправив ее на танцпол. В этом и есть успех диджея, чтобы зрители подсознательно стали соучастниками твоей эмоции, то есть, ты получил фидбек. Мы нередко наблюдаем симбиоз между разными стилями, но в классике, конечно, каждый выбирает свой стиль, свою тему и ее развивает. Я бы разделил, если говорить об электронной музыке, на две основные части: коммерческая популярная музыка и андеграунд. Если говорить про андеграунд, то здесь глобальные стили могут разделиться на прямую бочку – это бум-бум-бум, а также на ломаную бочку – это тыц-ты-ты-тыц.

К первой категории относят хаус, техно или транс. Ко второй – драм-н-бейс, дабстеп и брейк-бит. Во время выступления за пультом творится волшебство. Пока один трек раскачивает вечеринку, следующий уже звучит в наушниках маэстро.

Вот прямое – это техно. Вот ломаная. Или более мелодичное, например. Это техно – прямая незатейливая бочка. Люди, которые не имеют к этому большого отношения, говорят: одно и то же. Но в этом «одно и то же» есть свои нюансы тонкие, которые тоже можно словить и поймать себя на какой-то эмоции. Что касается коммерческих песен, они более понятные, короткие, но и эмоции немножко другие. Вся песня состоит из квадратов, квадраты состоят из тактов, а такты состоят из битов, ударов. В соответствии с этой незатейливой геометрией мы производим накладывание одного трека на другой. Кроме темпа, нужно соблюдать нюансы по звучанию гармоничному в тональностях, а также чтобы они звучали бит в бит – в синхрон. Душа так и просится в пляс. Слова излишни! Страсть к музыке – секрет успеха.

Четыре удара – это такт. Четыре такта – это квадрат. Всякое изменение в песне происходит в квадрат. Давай посчитаем и убедимся в этом. Плейлист диджея – будто портал в прошлое. Всего в одном произведении автор может уместить десятки мировых хитов. Так эта музыка связывает целые поколения. Алексей Акунович:

Из чего состоит наш диждеинг? Это жонглирование уже готовыми композициями, их частями и звуками. Для этого нужно как минимум два воспроизводящих устройства. Отсюда композиция, отсюда, между ними микшерный пульт, здесь они смешиваются. Большие колонки, которые работают в зал, а также дублирующие их мониторы, которые позволяют нам без задержек слышать тот звук. который из колонок будет приходить с задержкой. Ну, и, конечно же, наушники.