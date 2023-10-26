Прямой эфир

Запечатлевает образы родительской любви. Как возникает духовная связь отца и ребёнка?

26 октября 2023 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Отец Алексей, вы как считаете, все-таки если ребенком больше занимается папа, любви потом в дальнейшем папа больше будет получать от своего ребенка, нежели мама?

Запечатлевает образы родительской любви. Как возникает духовная связь отца и ребёнка?-1

Алексей Мосесов, священник, секретарь синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:
Это настолько индивидуально, но то, что он может установить с ребенком некую связь духовную и душевную, просто подружиться хотя бы. Это же память – ребенок даже в таком несознательном еще, самом малом возрасте, запечатлевает эти образы родительской любви. Если были все языки любви задействованы – прикосновения, слова, время, проведенное вместе, поддержка и какое-то научение, конечно, в ребенке это запечатлеется навсегда.

Запечатлевает образы родительской любви. Как возникает духовная связь отца и ребёнка?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Здесь речь идет не о том, что кто больше дает, тот больше получает. Здесь, скорее, речь идет о том контакте, который появляется между ребенком и одним из родителей. Этот контакт, безусловно, будет более сильным с тем, кто уделяет больше внимания ребенку.

Алексей Мосесов:
Отец все-таки раскрывает этот мир для ребенка, то есть формирует мировоззрение. Социализация от отца зависит, прежде всего. Если с самого раннего возраста контакт есть этот, он полноценен, что нет вот так, что когда, условно, сыну исполнилось 18 лет, и отец заходит: «Теперь мы с тобой поговорим, теперь мы с тобой на равных».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что ты хочешь узнать, папа? Что тебе рассказать?

Запечатлевает образы родительской любви. Как возникает духовная связь отца и ребёнка?-7

Алексей Мосесов:
Да.

Сергей Парчевский:
Для женщин, получается, что это очень большой риск. То есть, если она решается на то, чтобы она работала, муж сидел дома, а потом ее еще ребенок будет недолюбливать. Мне кажется, она пожалеет об этом потом десять раз.

Алексей Мосесов:
Вообще, если брать идеальную конструкцию, то ребенку нужно внимание всех – папы, мамы, дедушки и бабушки, тогда он будет полноценно развит. Если что-то односторонне, то есть давайте я возьму полностью на себя обязанность воспитания, а мама пусть отдыхает это время, ребенок и в маме нуждается. То есть она вносит свою лепту точно так же, как отец. Получается гармония, потому что семья и союз – это два человека.

Читайте также:

Ощущение спокойствия и безопасности. Почему женщина нуждается в особой поддержке после рождения ребенка?

«Женщинам помогает материнский инстинкт». Почему мужчины боятся идти в декретный отпуск?

Надел не те колготки и в полгода накормил борщом. С какими трудностями сталкиваются молодые отцы?

# Дети и родители # общество # Сергей Парчевский # Денис Северов # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отравление в XVIII веке лечили змеиным мясом и опиумом. Интересные факты рассказали в музее истории медицины
26 октября 2023 13:19

Отравление в XVIII веке лечили змеиным мясом и опиумом. Интересные факты рассказали в музее истории медицины

Как создаются диджейские миксы? Мастер-класс от профессионала
26 октября 2023 12:51

Как создаются диджейские миксы? Мастер-класс от профессионала

Лукашенко: «Золотой шлягер» стал ярким событием в жизни могилёвского региона и всей Беларуси
26 октября 2023 11:53

Лукашенко: «Золотой шлягер» стал ярким событием в жизни могилёвского региона и всей Беларуси