Запечатлевает образы родительской любви. Как возникает духовная связь отца и ребёнка?

В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Отец Алексей, вы как считаете, все-таки если ребенком больше занимается папа, любви потом в дальнейшем папа больше будет получать от своего ребенка, нежели мама?

Алексей Мосесов, священник, секретарь синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:

Это настолько индивидуально, но то, что он может установить с ребенком некую связь духовную и душевную, просто подружиться хотя бы. Это же память – ребенок даже в таком несознательном еще, самом малом возрасте, запечатлевает эти образы родительской любви. Если были все языки любви задействованы – прикосновения, слова, время, проведенное вместе, поддержка и какое-то научение, конечно, в ребенке это запечатлеется навсегда.

Денис Северов, магистр психологии:

Здесь речь идет не о том, что кто больше дает, тот больше получает. Здесь, скорее, речь идет о том контакте, который появляется между ребенком и одним из родителей. Этот контакт, безусловно, будет более сильным с тем, кто уделяет больше внимания ребенку. Алексей Мосесов:

Отец все-таки раскрывает этот мир для ребенка, то есть формирует мировоззрение. Социализация от отца зависит, прежде всего. Если с самого раннего возраста контакт есть этот, он полноценен, что нет вот так, что когда, условно, сыну исполнилось 18 лет, и отец заходит: «Теперь мы с тобой поговорим, теперь мы с тобой на равных». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что ты хочешь узнать, папа? Что тебе рассказать?