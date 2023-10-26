Запечатлевает образы родительской любви. Как возникает духовная связь отца и ребёнка?
В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Отец Алексей, вы как считаете, все-таки если ребенком больше занимается папа, любви потом в дальнейшем папа больше будет получать от своего ребенка, нежели мама?
Алексей Мосесов, священник, секретарь синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:
Это настолько индивидуально, но то, что он может установить с ребенком некую связь духовную и душевную, просто подружиться хотя бы. Это же память – ребенок даже в таком несознательном еще, самом малом возрасте, запечатлевает эти образы родительской любви. Если были все языки любви задействованы – прикосновения, слова, время, проведенное вместе, поддержка и какое-то научение, конечно, в ребенке это запечатлеется навсегда.
Денис Северов, магистр психологии:
Здесь речь идет не о том, что кто больше дает, тот больше получает. Здесь, скорее, речь идет о том контакте, который появляется между ребенком и одним из родителей. Этот контакт, безусловно, будет более сильным с тем, кто уделяет больше внимания ребенку.
Алексей Мосесов:
Отец все-таки раскрывает этот мир для ребенка, то есть формирует мировоззрение. Социализация от отца зависит, прежде всего. Если с самого раннего возраста контакт есть этот, он полноценен, что нет вот так, что когда, условно, сыну исполнилось 18 лет, и отец заходит: «Теперь мы с тобой поговорим, теперь мы с тобой на равных».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что ты хочешь узнать, папа? Что тебе рассказать?
Алексей Мосесов:
Да.
Сергей Парчевский:
Для женщин, получается, что это очень большой риск. То есть, если она решается на то, чтобы она работала, муж сидел дома, а потом ее еще ребенок будет недолюбливать. Мне кажется, она пожалеет об этом потом десять раз.
Алексей Мосесов:
Вообще, если брать идеальную конструкцию, то ребенку нужно внимание всех – папы, мамы, дедушки и бабушки, тогда он будет полноценно развит. Если что-то односторонне, то есть давайте я возьму полностью на себя обязанность воспитания, а мама пусть отдыхает это время, ребенок и в маме нуждается. То есть она вносит свою лепту точно так же, как отец. Получается гармония, потому что семья и союз – это два человека.
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