Что такое исповедь и чем она отличается от простой беседы с верующим? Священник ответил на вопрос

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Исповедь – это одно из семи таинств церкви, во время которого через священника Господь своей благодатью прощает и разрешает грехи кающегося. К исповеди стоит прибегать регулярно. Именно такая регулярная исповедь приносит действительно осязаемую помощь душе человека. Мы исповедуемся священнослужителям, веря в истинность слов Христовых, который некогда дунул на своих учеников и сказал им: примите Духа Святого, кому вы отпустите грехи, тому отпустятся, на ком удержите, на том они будут удержаны. Это великая благодать и великая милость Божия нам, людям на Земле, что такие же, как мы, люди, священники по благословению и благодати Божией имеют уже здесь, на Земле, власть от Господа Иисуса Христа прощать наши грехи, исцелять наши духовные болезни, врачевать те повреждения, которые мы причиняем себе, прежде всего своим душам, отступлениями от заповеди Божией, которые ограничивают для нас безопасное и прекрасное место для жизни.