Что такое исповедь и чем она отличается от простой беседы с верующим? Священник ответил на вопрос

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ. Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в постоянной рубрике «Вопрос к священнику».
Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ. Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в постоянной рубрике «Вопрос к священнику».
Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:
Исповедь – это одно из семи таинств церкви, во время которого через священника Господь своей благодатью прощает и разрешает грехи кающегося. К исповеди стоит прибегать регулярно. Именно такая регулярная исповедь приносит действительно осязаемую помощь душе человека. Мы исповедуемся священнослужителям, веря в истинность слов Христовых, который некогда дунул на своих учеников и сказал им: примите Духа Святого, кому вы отпустите грехи, тому отпустятся, на ком удержите, на том они будут удержаны. Это великая благодать и великая милость Божия нам, людям на Земле, что такие же, как мы, люди, священники по благословению и благодати Божией имеют уже здесь, на Земле, власть от Господа Иисуса Христа прощать наши грехи, исцелять наши духовные болезни, врачевать те повреждения, которые мы причиняем себе, прежде всего своим душам, отступлениями от заповеди Божией, которые ограничивают для нас безопасное и прекрасное место для жизни.
Протоиерей Владимир Долгополов:
Исповедь отличается от беседы с просто верующим человеком или врачом тем, что именно в церкви сохраняется Дух Святой, дух Божий, в которой и исцеляется, как мы верим в глубине, то повреждение, которое приносит нам грех. Во время исповеди мы открываем свои болезни духовные не священнику, а священник всегда свидетельствует о том, что он лишь свидетель при таинстве исповеди, но Богу который имеет власть и силу исцелить и оживотворить нашу грешную душу.
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