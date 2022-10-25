Зачем молодёжь идёт в церковь и почему их ожидания не всегда оправдываются? Рассказал духовник братства

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в Минской духовной академии с иереем Романом Артемовым, духовным наставником молодежного братства при Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Отец Роман, вы тесно общаетесь с молодежью, вы сами молоды. Что сегодня ищут молодые люди в церкви, что находят и как вы для себя ответили на этот вопрос? Зачем молодежь сегодня идет в церковь?

Иерей Роман Артемов, духовник братства в честь Иоанна Богослова при Свято-Духовом кафедральном соборе:

В первую очередь, конечно, они ищут Бога. Когда подросток или молодой человек переступает порог храма – либо самостоятельно, либо в компании, либо со своими родителями, то, естественно, определенная встреча с Богом, Христом, происходит у молодого человека. Другой вопрос, что эти представления, которые он несет в себе, изначально бывают достаточно наивными, простыми, неглубокими. Но когда человек углубляется, то они постепенно раскрываются. Если же говорить о себе, то в данном случае реальность церковной жизни – это реальность глубины смысла и символов, которые как раз во время моего подросткового возраста меня очень сильно увлекли. Вся церковная жизнь – богослужение, облачения и так далее – это очень символично. Молодого человека очень часто этот символизм увлекает. Форма наполнена содержанием. И это содержание хочется узнавать. Олег Лепешенков:

А в чем заключается эта разница, по опыту вашего общения с молодыми людьми и по опыту духовничества, в тех представлениях, с которыми люди идут в храм, и той реальностью духовной жизни, с которой они сталкиваются? «Молодые люди ценят время, хотят, чтобы нашелся волшебный совет, который решит многие проблемы»

Иерей Роман Артемов:

На самом деле, всегда молодой человек думает о том, что, придя в храм, совершив определенный серьезный для себя поступок, он найдет ответ, как попроще и побыстрее решить проблему, которая у него есть. Тем более сегодня молодые люди ценят время, хотят, чтобы нашелся волшебный совет, который решит многие проблемы. Но когда они углубляются, попадают в реальность, они понимают, что не все так просто. Где-то нужно приложить усилия, где-то нужно подождать, а это очень тяжело в подростковом возрасте, когда человек молод. Ждать очень тяжело. Соответственно, они сталкиваются с этим контрастом. Плюс ко всему многим ведь не хватает банального – внимания, многим не хватает любви, тепла, чтобы их услышали, чтобы к ним отнеслись, не как к детям. Отчасти это они тоже могут получить в церковных стенах. Олег Лепешенков:

Вы недавно стали духовником братства при Свято-Духовом кафедральном соборе. Какую задачу вы ставите перед собой в этом качестве?

Иерей Роман Артемов:

Мы с братством очень долго обсуждали, у нас более 34 проектов, которые реально сейчас действуют и работают. Нам необходимо было выделить какое-то направление, которое, по сути, будет самым главным. Мы с ребятами решили, что таким должно быть социальное направление, потому что оно реализует все потребности, которые необходимы и есть у молодого человека в церкви. Олег Лепешенков:

А каким образом поступают в семинарию, в академию? Много ли людей становятся священниками после участия в молодежных проектах, братствах? Как поступить в духовную семинарию или академию и стать членом братства?

Иерей Роман Артемов:

Когда молодой человек поступает в семинарию, есть несколько вариантов: либо он уже состоит в каком-то молодежном движении при приходе, а таких движений достаточно много, либо он постепенно вливается сначала в молодежное движение в самой семинарии. Соответственно, в последующем он плавно перетекает в академию, в то же молодежное движение, но только здесь. Либо, если он уже имел опыт участия в молодежном движении церкви, в таком случае он просто-напросто дальше развивается, поэтому такие молодые люди, семинаристы или академисты, как правило, достаточно активные и горящие. И они не гаснут. Это очень важно, потому что они постоянно видят смысл и понимают. Олег Лепешенков:

А для того чтобы присоединиться к движению или братству, что нужно сделать? Иерей Роман Артемов:

Для этого нужно иметь желание, горящее сердце и не бояться потрудиться, вливаться в какие-то новые проекты, потому что проекты бывают достаточно непростыми. Если мы говорим, например, о братстве Иоанна Богослова, надо прийти в кафедральный собор, обратиться с просьбой, чтобы стать нашей частью и влиться в наши ряды. Вот и все, ничего сложного в этом нет. Олег Лепешенков:

Вопросы, которые ставили перед собой герои Достоевского, крайние вопросы, как отмечает писатель, молодые люди сейчас перед собой ставят? Когда мы встречаемся с молодыми людьми, извечные вопросы всегда есть

Иерей Роман Артемов:

Эти вопросы остаются всегда. Только они имеют другую окраску. Все зависит еще от социальной действительности, в которой живет молодой человек, и того потока информации, который он потребляет, который он приобретает за этот период. Естественно, когда мы встречаемся с молодыми людьми, а встречаемся мы достаточно часто и со школьниками, и со студентами, эти извечные вопросы всегда есть. Другой вопрос, что молодой человек сейчас стремится не получить какой-то набор ответов, а ему хочется алгоритм, как оно должно быть, как оно есть, уже обработанный и подготовленный формат. У церкви в этом и преимущество. Мы не предлагаем готовый «фастфуд». Мы предлагаем набор «продуктов», который человек должен скомпоновать, и для себя путем определенной работы найти ответ. Это плюс для думающих и анализирующих молодых людей, которых сейчас немало и которые это ценят, потому что, к сожалению, такого простого «продукта» очень много. Олег Лепешенков:

Что бы вы хотели сказать молодежи, которая еще не нашла свою дорогу к храму? Не нужно бояться верующих людей и территории церкви