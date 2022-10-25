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Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?

25 октября 2022 18:23
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Новости Беларуси. 355 человек 25 октября стали на шаг ближе к своей белорусской мечте. Александр Лукашенко подписал Указ о приеме в гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2022 года это уже пятый такой документ. Среди тех, кто получит белорусский паспорт – выходцы из 26 государств. По большей части украинцы – 205 человек.  

Бушур Бозо Алмохаммад за 19 лет уже сроднился с Беларусью.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-1

Бушур Бозо Алмохаммад, преподаватель Института бизнеса БГУ:  
Когда я учился с белорусскими студентами в университете, они мне всегда говорили: ты – наш сирийский белорус. Люди меня видели как своего человека. Когда работал в больнице врачом, всегда тоже люди ко мне очень хорошо относились, то есть я не почувствовал себя, что я чужой.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-4

Гражданин Сирии получил в нашей стране образование, работу, создал семью. С красавицей-белоруской ждут пополнение. И никуда отсюда уезжать не собирается. Так что белорусское гражданство просто необходимо.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-7

Бушур Бозо Алмохаммад:  
В Европе сейчас бастуют люди, дорожает газ, электричество, а у нас это все есть. У нас еще в сентябре включили отопление, позаботились, а они там еще мерзнут. Я сегодня как финансист: ситуация сложная по всему миру, инфляция растет, но мы обеспечены всем.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-10

Валерий Манкевич, исполняющий обязанности директора Института бизнеса БГУ:  
Бушур очень хорошо вписался в наш профессорско-преподавательский состав Института бизнеса. Изначально он на курсах повышения квалификации «Биржевое дело» проявил себя. Очень успешно их прошел, показал высокие результаты, и мы пригласили его преподавать.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-13

А вот семья Локтионовых приехала из Харькова. Живут и работают здесь уже 8 лет. Исколесили всю Беларусь и приняли решение – будут обустраиваться в Минске. Признаются, как получат белорусский паспорт, в первые выходные отправятся всем семейством в Санкт-Петербург на экскурсию. 

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-16

Дмитрий Локтионов, житель Минска:  
В Беларуси надеемся жить, что все будет хорошо. Есть какое-то понимание, что можно жить, детей спокойно растить, в сад, школу ходят. Как бы есть социальная какая-то защищенность. Надеемся, что сможем руками, головой помочь, скажем так, и влиться в Беларусь, чтобы не быть балластом. Хочется что-то делать.  
– Быть полезным.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-19

Среди тех, кто на днях вступит в белорусское гражданство, и украинец Сергей Машошин. Слесарь шкловского завода газетной бумаги обеспечивает теплом и энергией все предприятие. Получение паспорта в упрощенном порядке позволит Машошиным решить проблему длиною в 20 лет. Мужчина приехал сюда еще школьником. Его родители решились на переезд в Беларусь в поисках лучшей жизни. Конец 1990-х для Украины – время безработицы, которая особенно коснулась жителей сельской местности.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-22

Сергей Машошин, житель Шклова:  
Поросят малых продавали, чтобы только одеться в школу. Решили. Когда сюда звонили, бабушка и дядька говорили: приезжайте, всем поможем.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-25

Впервые о белорусском гражданстве Сергей задумался перед свадьбой. К слову, со своей будущей женой он познакомился в школе. Они сидели за одной партой. Но получить документы оказалось сложно.  

Сергей Машошин:  
На днях мы должны получить паспорта. Вся наша семья: мать, сестра, брат, я, будем отмечать большой семьей, потому что это наш праздник – день рождения второй.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-28

Только в Могилевскую область с конца зимы прибыли больше тысячи украинцев. 80 % получили вид на жительство и дополнительную защиту.  

Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?-31

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:  
Органы внутренних дел продолжают получать многочисленные ходатайства иностранных граждан и лиц без гражданства о приеме в гражданство Республики Беларусь. Происходит оперативное рассмотрение и подготовка соответствующих материалов и представление их на рассмотрение и утверждение компетентным органам нашей страны. Выполнение поручений Президента по данному вопросу продолжается.  

Утвердительный ответ в адрес заявителей не заставляет себя долго ждать.  

# Беженцы # общество # Бушур Бозо Алмохаммад # Валерий Манкевич # Дмитрий Локтионов # Сергей Машошин # Фотофакт

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