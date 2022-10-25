Александр Лукашенко подписал Указ о приёме в гражданство. Сколько человек обрели в Беларуси вторую родину?

Новости Беларуси. 355 человек 25 октября стали на шаг ближе к своей белорусской мечте. Александр Лукашенко подписал Указ о приеме в гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2022 года это уже пятый такой документ. Среди тех, кто получит белорусский паспорт – выходцы из 26 государств. По большей части украинцы – 205 человек. Бушур Бозо Алмохаммад за 19 лет уже сроднился с Беларусью.

Бушур Бозо Алмохаммад, преподаватель Института бизнеса БГУ:

Когда я учился с белорусскими студентами в университете, они мне всегда говорили: ты – наш сирийский белорус. Люди меня видели как своего человека. Когда работал в больнице врачом, всегда тоже люди ко мне очень хорошо относились, то есть я не почувствовал себя, что я чужой.

Гражданин Сирии получил в нашей стране образование, работу, создал семью. С красавицей-белоруской ждут пополнение. И никуда отсюда уезжать не собирается. Так что белорусское гражданство просто необходимо.

Бушур Бозо Алмохаммад:

В Европе сейчас бастуют люди, дорожает газ, электричество, а у нас это все есть. У нас еще в сентябре включили отопление, позаботились, а они там еще мерзнут. Я сегодня как финансист: ситуация сложная по всему миру, инфляция растет, но мы обеспечены всем.

Валерий Манкевич, исполняющий обязанности директора Института бизнеса БГУ:

Бушур очень хорошо вписался в наш профессорско-преподавательский состав Института бизнеса. Изначально он на курсах повышения квалификации «Биржевое дело» проявил себя. Очень успешно их прошел, показал высокие результаты, и мы пригласили его преподавать.

А вот семья Локтионовых приехала из Харькова. Живут и работают здесь уже 8 лет. Исколесили всю Беларусь и приняли решение – будут обустраиваться в Минске. Признаются, как получат белорусский паспорт, в первые выходные отправятся всем семейством в Санкт-Петербург на экскурсию.

Дмитрий Локтионов, житель Минска:

В Беларуси надеемся жить, что все будет хорошо. Есть какое-то понимание, что можно жить, детей спокойно растить, в сад, школу ходят. Как бы есть социальная какая-то защищенность. Надеемся, что сможем руками, головой помочь, скажем так, и влиться в Беларусь, чтобы не быть балластом. Хочется что-то делать.

– Быть полезным.

Среди тех, кто на днях вступит в белорусское гражданство, и украинец Сергей Машошин. Слесарь шкловского завода газетной бумаги обеспечивает теплом и энергией все предприятие. Получение паспорта в упрощенном порядке позволит Машошиным решить проблему длиною в 20 лет. Мужчина приехал сюда еще школьником. Его родители решились на переезд в Беларусь в поисках лучшей жизни. Конец 1990-х для Украины – время безработицы, которая особенно коснулась жителей сельской местности.

Сергей Машошин, житель Шклова:

Поросят малых продавали, чтобы только одеться в школу. Решили. Когда сюда звонили, бабушка и дядька говорили: приезжайте, всем поможем.

Впервые о белорусском гражданстве Сергей задумался перед свадьбой. К слову, со своей будущей женой он познакомился в школе. Они сидели за одной партой. Но получить документы оказалось сложно. Сергей Машошин:

На днях мы должны получить паспорта. Вся наша семья: мать, сестра, брат, я, будем отмечать большой семьей, потому что это наш праздник – день рождения второй.

Только в Могилевскую область с конца зимы прибыли больше тысячи украинцев. 80 % получили вид на жительство и дополнительную защиту.