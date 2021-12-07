«Я не смог ничего снять». Как работает польский пресс-центр на границе – впечатления журналиста из Испании

Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.
Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.
Константин Герцев, корреспондент:
В лагере продолжают работать журналисты, представители иностранных средств массовой информации. Как нам стало известно, на польской стороне тоже был развернут пресс-центр, и там работают наши коллеги. Но до нас доходит информация, что у них условия не такие открытые, как здесь, в логистическом центре «Брузги». Сегодня мы пообщались с испанским журналистом, который вчера работал на польской стороне.
Рикардо Маркино, корреспондент (Испания):
Я был на польской стороне. Сейчас я здесь. Там нам не дали работать. Регистрационная зона была закрыта. Иди обратно. Они не дали нам работать и все. Я был там четыре дня – бесполезно, я не смог ничего снять. Здесь, конечно, я могу работать с мигрантами, спрашивать, разговаривать на английском, французском, русском. Поэтому здесь нам дали работать.
Читайте также:
«Дайте ответ, пожалуйста, как долго нам ждать». Беженцы попросили помощи у Папы Римского
Пятая неделя ожидания. Беженцы на границе с Польшей не теряют надежду попасть в Европу
«Дети замерзают, болеют». Что говорят беженцы, которые уже почти месяц ждут, когда Европа откроет гуманитарный коридор?