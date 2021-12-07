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«Я не смог ничего снять». Как работает польский пресс-центр на границе – впечатления журналиста из Испании

07 декабря 2021 13:22
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Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.  

«Я не смог ничего снять». Как работает польский пресс-центр на границе – впечатления журналиста из Испании-1

Константин Герцев, корреспондент:  
В лагере продолжают работать журналисты, представители иностранных средств массовой информации. Как нам стало известно, на польской стороне тоже был развернут пресс-центр, и там работают наши коллеги. Но до нас доходит информация, что у них условия не такие открытые, как здесь, в логистическом центре «Брузги». Сегодня мы пообщались с испанским журналистом, который вчера работал на польской стороне.  

«Я не смог ничего снять». Как работает польский пресс-центр на границе – впечатления журналиста из Испании-4

Рикардо Маркино, корреспондент (Испания):  
Я был на польской стороне. Сейчас я здесь. Там нам не дали работать. Регистрационная зона была закрыта. Иди обратно. Они не дали нам работать и все. Я был там четыре дня – бесполезно, я не смог ничего снять. Здесь, конечно, я могу работать с мигрантами, спрашивать, разговаривать на английском, французском, русском. Поэтому здесь нам дали работать.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Рикардо Маркино # Фотофакт

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