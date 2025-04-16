Беларусь готова организовать сборочное производство сельхозтехники в Алжире

Вкус белорусского продовольствия теперь знают и в Африке. Однако в полной мере наш потенциал на этом континенте еще только предстоит раскрыть. И одна из таких точек роста – Алжир. Делегация этой страны находится с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах укрепления взаимодействия говорили на встрече в правительстве.

Алжир – один из лидеров континента. В африканской экономике это государство находится на третьей позиции. Основа алжирской экономики – сельское хозяйство, сфера занимает значительную долю в ВВП. И Беларусь готова делиться своим опытом в этой области. В перспективе – импорт в Алжир зерновых культур. В прошлом году взаимная торговля составила около 50 миллионов рублей. И потенциал к росту, очевидно, есть. Беларусь в этом году получила сертификаты на поставку говядины в эту страну.