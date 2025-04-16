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Беларусь готова организовать сборочное производство сельхозтехники в Алжире

16 апреля 2025 17:14
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Вкус белорусского продовольствия теперь знают и в Африке. Однако в полной мере наш потенциал на этом континенте еще только предстоит раскрыть. И одна из таких точек роста – Алжир. Делегация этой страны находится с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах укрепления взаимодействия говорили на встрече в правительстве.

Алжир – один из лидеров континента. В африканской экономике это государство находится на третьей позиции. Основа алжирской экономики – сельское хозяйство, сфера занимает значительную долю в ВВП. И Беларусь готова делиться своим опытом в этой области. В перспективе – импорт в Алжир зерновых культур. В прошлом году взаимная торговля составила около 50 миллионов рублей. И потенциал к росту, очевидно, есть. Беларусь в этом году получила сертификаты на поставку говядины в эту страну.

Беларусь готова организовать сборочное производство сельхозтехники в Алжире-2

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня продовольствие в мире находит высокий спрос, особенно те продукты, которые имеют хорошие сроки хранения. Сухое молоко, сыворотка, которые мы уже поставляем в вашу страну, являются одними из стратегических позиций, мы хотели бы с вами работать в этом направлении.

Кроме того, мы можем помочь организовать в стране сборочное производство сельхозмашин. Другая наша техника уже используется местными специалистами. Так, карьеры Алжира уверенно рассекают белорусские БЕЛАЗы.

# Юрий Шулейко # Алжир # Международное сотрудничество

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