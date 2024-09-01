Фестиваль «Уроки мира» проходит в Национальной библиотеке

Уже по традиции в стенах главной библиотеки страны масштабно отмечают День знаний. В рамках городского праздника здесь проходит фестиваль «Уроки мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие проводится в формате лекционно-образовательных площадок для старших школьников и студентов столичных вузов. Гости фестиваля могут не только познакомится с залами библиотеки и тематическими выставками, но и поучаствовать в дискуссиях на различные темы. Гости отмечают, что здесь есть возможность не только узнать что-то новое, но и настроится на продуктивный учебный год.

Ренат Саттаров, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Для меня лично День знаний символизирует дорогу в новую жизнь, начало нового учебного года, стремление к новым впечатлениям, к новым знаниям, новым навыкам. Тем более 2024 год главой государства был объявлен Годом качества. И возрастает ответственность каждого белоруса за результаты его собственного труда, в том числе в учебе, трудовой деятельности.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

1 сентября, День знаний. Национальная библиотека, Белорусское общество «Знание» открывают большой просветительский сезон. Мы рады всегда читателям, посетителям, слушателям, зрителям. И презентуем не только возможности библиотеки, а скорее, тех лекторов, которые могут поделиться своими знаниями по истории, политике, экономике, авторскому праву, литературе. Мы представили самую разнообразную программу. Безусловно, будем говорить о каких-то актуальных новостях. Очень рады, что сегодня много молодежи.