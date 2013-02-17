Что стоит за отречением Папы Римского Бенедикта XVI от престола и кто станет его преемником

Новости Италии. «Громом среди неба» стала для многих отставка на неделе Папы Римского Бенедикта XVI. Но Понтифик, заявлявший, что считает верным уйти, если не сможет исполнять долг, 11 февраля посчитал долгом сложить полномочия.

Практически уникальный случай (последний раз Папа при жизни оставлял пост шесть веков назад) заставил католическую церковь выступить с официальными комментариями к глубоко личному заявлению своего главы.

Федерико Ломбардии, глава Службы печати Святого Престола:

С годами он стал чувствовать, что остается все меньше сил физических и ментальных, чтобы надлежащим образом отвечать на вызовы, которые стоят перед церковью. Но он остается на службе церкви своими молитвами, своими мыслями, он будет со всеми нами в своей любви.

Избранный в 2005 Бенедикт XVI, за бескомпромиссный подход к слишком многим вопросам названный «Бронированным», не отрицал консерватизма. Но при всей «особенности» своего служения именно нынешний Понтифик стал первым римским первосвященником, кто разделил молитву с представителями ислама в мечети. Именно папа-консерватор, опять же, первым среди понтификов, открыл для себя и себя для возможности прямой связи с миром посредством всемирной сети. То есть, по сути, сделал для истории многое, что в какой-то момент и в чем-то требовало, может быть, даже большего мужества, чем смиренное сложение с себя самых высоких в католическом мире полномочий.

Немец:

Да, эта отставка стала неожиданностью. Но для принятия такого решения нужно было иметь большое мужество. И я отношусь к столь мужественному человеку с исключительно большим уважением.

Итальянка:

В наше непростое время на этом посту должен быть человек, который чувствует в себе достаточно сил. А его силы уходили. Так что я понимаю его решение.

Чилиец:

Великий выбор, достойный Римского Папы. Я думаю, он принял историческое решение. Не смог более нести бремя как должно из-за возраста и мудро отошел от дел.

Осознавали и переживали новость об отставке Бенедикта XVI и каждый сам, и вместе со всеми на этой неделе и католики нашей страны.

Клаудио Гуджеротти, Апостольский Нунций в Республике Беларусь:

Для меня это стало большим сюрпризом, как и для всех. И поэтому теперь я себя чувствую сиротой. Но я думаю, что тот дух, в котором было принято решение римского Понтифика, это дух, который дает смелости всем нам.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Фізічныя сілы яму не пазваляюць далей працягваць працу на такім узроўні, якім ён хоча. Гэта вялікі інтэлектуал, пастыр. Трэба прыняць яго рашэнне, дзякаваць Богу за такога Папу, які быў проста светачом для сучастнага свету, і маліцца аб выбары годнага наступніка.

Вести себя мудро и достойно в знаковую для католического мира минуту захотели, впрочем, не все. Печально известные своим агрессивным неприятием вообще никаких традиционных и стабильных норм представительницы украинской организации горлопанок и голопанночек устроили по случаю свое обычное шоу, но неслучайно в соборе Нотр-Дам де Пари. За что и поплатились. Во вполне земной суд на них подали обычно сверхлиберальные французы.

И все же большинство, сознательное и вдумчивое, предпочло в это время вдумываться в произошедшее. Хотя и спустя неделю с уверенностью по-прежнему можно сказать лишь то, что решение Папы, без сомнения, уже нашло трогательный отклик в сердцах паствы.

Первую после объявления об отставке папскую аудиенцию посетило вдвое большее, чем ожидалось, число человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На аудиенции Бенедикт XVI попросил молиться за него, за всю церковь и за нового главу римско-католической церкви. И эта очень по-человечески понятная просьба священника, который в конце февраля удалится от мира, заставила многих в мире задуматься о преемнике нынешнего Понтифика.

Джон Воук, профессор Папского университета Святого Креста (Италия):

Предсказания о преемнике почти всегда ошибаются. И я не могу сказать будет ли новый Папа из Италии, после двух понтификов не итальянцев. Но есть смысл помнить о том, что сейчас церковь активно развивается за пределами Европы: в Азии, Африке и Латинской Америке. И, возможно, церкви нужен Папа не из Европы.

Памятуя о новом уровне, на который вышли официальные и межличностные отношения Ватикана и Беларуси при Бенедикте XVI, многие в нашей стране задались вопросом: какими они станут теперь.

Клаудио Гуджеротти, Апостольский Нунций в Республике Беларусь:

Конечно, со стороны этого Папы был особый интерес, который он проявлял к Беларуси, как можно было заметить на протяжении последних лет. Но отношение Святого Престола со всеми государствами в мире определяется духом Евангелие. И дух Евангелие остается таким же, независимо от того, кто будет занимать пост римского Понтифика.

Но если что-то и остается неизменным, то остальные, а это и католическая церковь, и ее прихожане, да и, вероятнее всего, шире, мир, после решения Бенедикта XVI будут вынуждены и будут претерпевать перемены. Оценить которые станет возможным только через призму лет, которые начали отсчет на этой неделе.