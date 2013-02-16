Военные вузы Гродно 16 февраля провели «День открытых дверей»

Новости Беларуси. «День открытых дверей» провели в Гродно белорусские военные вузы в преддверии Дня защитников Отечества. Акция рассчитана на старшеклассников, желающих связать свою судьбу с армией. Конкурс на такие специальности традиционно высок. И уже 16 февраля поступили десятки заявлений от выпускников школ.

Продемонстрировать возможности белорусской армии и заинтересовать потенциальных курсантов – задачи не из легких для представителей всех высших военных заведений Беларуси, которые приехали в Гродно для проведения своеобразного «Дня открытых дверей». На встречу пришли десятки старшеклассников.

Максим Литвинский, заместитель командира Гродненской пограничной группы:

Это начиная от службы на пограничных заставах, службы в пунктах пропуска, пограничный контроль, оперативно розыскная деятельность. И у пограничников широчайший спектр специальностей, где используются офицеры.

Павел Кравчук, начальник отдела профессиональной подготовки Гродненского областного управления МЧС:

Срок обучения – 4 года, в отличие от некоторых гражданских вузов. Какие преимущества? Наши выпускники получают водительские удостоверения категории «Б» совершенно бесплатно, наши выпускники распределяются по окончании высшего учебного заведения как правило по месту жительства до момента поступления. Обязательное страхование.

Сергей Дмитриев решил стать военным год назад. Тогда и поступил в кадетский класс. Сегодня он еще больше уверен в своем выборе.

Сергей Дмитриев, воспитанник Гродненского областного кадетского училища:

Профессия привлекает тем, что когда носишь форму, это придает мужества. В обществе таких людей уважают очень.

А вот Павел Орловский о погонах офицера грезил давно. Любовь к профессии ему привил дедушка, военный в отставке. Сегодня старшеклассник даже подал документы в Военную академию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Орловский, ученик 11 класса Луцковлянской средней школы:

Я сейчас держал военное оружие, мне очень понравилось. С детства мечтал стать военным, поэтому уже подал документы в академию.

Встреча представителей военных вузов со старшеклассниками прошла еще и в канун Дня защитников Отечества. По словам офицеров, это сделало мероприятие еще более символичным. Да и подготовка к поступлению, как правило, занимает много времени.

Игорь Лапенюк, начальник отдела военного комиссариата Гродненской области:

Уже практически не за горами то время, когда нужно будет определиться с выбором профессии. Подготовиться к тестированию соответствующим образом, подготовиться физически, потому что этот элемент сложный, как мы уже на протяжении нескольких лет замечаем. Поэтому вот эти моменты будут здесь до них доведены.

Итогом акции стали десятки заявлений от выпускников школ. Следующий этап – усиленная подготовка, ведь конкурс в военные вузы очень высок.