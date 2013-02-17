В Костюковичах создали клуб «Молодой специалист» для скорейшей адаптации попавших в райцентр по распределению

Новости Беларуси. Как закрепить молодого специалиста на предприятии? Ответ на этот вопрос попытались найти в Могилевской области. В Костюковичах открылся клуб «Молодой специалист». Выпускникам вузов, которые приехали сюда по распределению, помогают адаптироваться к жизни в райцентре. Молодежь встречается в неформальной обстановке, обсуждает как насущные проблемы, так и планы на будущее.

Павел Эгерд на «Белорусском цементном заводе» в Костюковичах работает чуть больше полугода. Попал сюда по распределению после Гомельского государственного технического университета. Вначале, признается инженер, было страшновато, что не устроится на новом месте, не сработается с коллективом.

Павел Эгерд:

Завод старается сделать все для того, чтобы заинтересовать молодых специалистов. Общежитие, условия для жилья неплохие.

В 2012 году на цементном заводе открылась новая линия. На предприятие пришли 80 молодых специалистов. И если раньше большинство пришедших по распределению уходили сразу после отработки, сейчас ситуация в корне изменилась.

Игорь Ложечников, генеральный директор ОАО «Белорусский цементный завод»:

Уже 70% говорят, что останутся работать здесь. Это говорит о том, что мы создаем условия и привлекаем их к общественной жизни, спорту. Мы не просто должны, а обязаны этим заниматься. Руководители предприятий если не занимаются этим, у них будущего нет.

Павел Эгерд:

Оно все к этому ведет. Стараются что-то улучшить, поднять зарплату. Все делается для того, чтобы как-то заинтересовывать молодых специалистов.

На предприятии создаются все условия, чтобы специалисты как можно легче адаптировались на рабочем месте. Но молодые люди, когда приезжают по распределению в другой город, зачастую не знают, куда можно сходить после работы и с кем пообщаться. Именно поэтому в Костюковичах создали клуб «Молодой специалист». Выпускники разных специальностей из других регионов встречаются в неформальной обстановке. Обсуждают и насущные проблемы, и планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Якушева, начальник отдела по делам молодежи Костюковичского райисполкома:

Мы будем собираться, узнавать какие направления в работе их интересуют. Что они хотят. Экскурсии, конкурсы, спорт. И будем работать в соответствии с их пожеланиями.

В клубе планируется поднимать и насущные проблемы, интересующие молодежь. Так, например, уже есть предложение по открытию бассейна в райцентре.

Игорь Левшенко:

Интересно, что мы первые в этом городе. Жизнь становится интереснее, занятия другие. В городе все новое и даже не знаешь, куда идти. А так будет куда идти и с кем пообщаться.

Конкурсы профессионального мастерства, экскурсии, выставки. Заседания клуба будут проводиться в разных форматах. С таким подходом к адаптации молодых специалистов Костюковичский район вполне может стать лидером по закреплению молодежи на рабочих местах после окончания распределения.