Правила этикета специально для мужчин: внешний вид, выбор одежды и поведение с женщиной

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Современные женщины полагают, что воспитанный мужчина – это который говорит три важных слова: люблю, куплю, поедем. На самом деле ничто не ценится так дорого и не стоит так дешево, как вежливость.

Традиционно этикет для мужчин направлен на то, чтобы подчеркнуть такие его черты, как мужество, силу и благородство. Легче всего этого добиться, окружив женщину заботой. Но кроме этого есть и другие правила.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Первое, о чем хотелось бы сказать, это что любой мужчина должен следить за волосами и ногтями, должен быть всегда выбрит и от него должно приятно пахнуть.

Мужчина, который следит за собой, всегда выглядит ухоженным, одежда сидит на нем красиво, ботинки начищены, а галстук аккуратно завязан.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Придя домой, мужчина должен повесить свою одежду на вешалку. Конечно, не на стул и ни в коем случае не бросить. Более того, этикет предусматривает, что на одной вешалке должны висеть только одни брюки, а пиджак должен быть на вешалке застегнут на все пуговицы. Ни один воспитанный мужчина не надевает дважды одну рубашку, одно белье и одни носки. Об этом не очень удобно говорить, но гораздо неудобнее, если вы попадаете в такую ситуацию.

Еще один нюанс – это мужские карманы. Они не должны быть набиты вещами. Запомните: в заднем кармане не носятся никакие вещи.

Основное правило при выборе одежды – ее строгое соответствие времени и обстановке. Например, футболки и шорты любой длины уместны только на семейном ужине, барбекю или в загородном походе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Ни в коем случае мужчина не расхаживает целый день по дому в пижаме либо в халате. Для этого случая есть специальная домашняя одежда. А что же касается пижамы, то в ней можно ходить только утром и только вечером, готовясь ко сну.

Принцип делового этикета в одежде для мужчин очень прост: лучше одеться излишне строго, чем излишне свободно. Главным элементом в гардеробе по сей день остается костюм.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Пиджак, рубашка и галстук. Как они распределяются по цвету? Самое темное – это пиджак. Самое светлое – это рубашка. Галстук должен быть посередине. Кстати, галстук – это, пожалуй, тот редкий аксессуар, который может разукрасить мужчину. У женщин таких аксессуаров гораздо больше. Поэтому не будьте сдержаны, выбирая галстук.

Из-под пиджака всегда должна выглядывать рубашка. И ворот, и манжеты должны выступать на 1,5 см.

Как же правильно выбрать длину рукава? В этом случае у нас есть биологическая косточка, по которой мы ориентируемся. Если мы рассматриваем европейский стандарт, то рубашка должна немного закрывать эту косточку, а пиджак – чуть-чуть открывать.

Если мы говорим о нашем славянском этикете, то тут все немного по-другому: и пиджак, и рубашка будут немного длиннее. И тут ориентиром выступает большой палец. Как только начинается оттопыренный большой палец, заканчивается рубашка, через 1,5 см начинается пиджак. Не зря европейцы говорят, что мы работаем спустя рукава.

Это же правило касается длины брюк. Как правило, европейцы ориентируются по передней стрелке: как только она доходит до ботинка, длина штанины заканчивается. В славянском варианте брюки должны быть такой длины, чтобы, опускаясь на ботинок, они образовывали небольшую складку.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Отдельный аспект – как правильно выбирать носки. Как правило, их выбирают под обувь, а не под брюки. При ходьбе носки не должны быть видны, а если мужчина садится, при этом не должна обнажаться голая нога. Это считается крайне неприличным.

Правило, о котором редко знают мужчины, – обувь должна сочетаться с вашим ремнем. Поэтому, отправляясь в магазин за новой парой обуви, приобретайте сразу же и ремень.

Пиджак в официальной обстановке должен быть всегда застегнут. Единственное исключение – нижняя пуговица. Ее можно расстегнуть, например, если вы сидите, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Что же касается правил поведения, то начнем с достаточно банальных. Мужчина всегда подает стул женщине, открывает для нее дверь, далее пропускает ее, но по коридору идет всегда вперед. Что же касается лестницы, то мужчина всегда находится чуть-чуть ниже (не важно: поднимаетесь ли вы либо спускаетесь). Помните, что лестница – достаточно опасный объект, поэтому мужчина, если женщина начнет падать, всегда должен быть готов ее поддержать.

Воспитанный мужчина никогда не позволит себе: закурить, не спросив разрешения у женщины. В общественном месте нельзя курить, стоя слишком близко к женщине: дым может вызвать у нее отрицательную реакцию.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Мужчина не имеет права сидеть в присутствии стоящей женщины. Если она до этого сидела и встала, все мужчины обязаны встать, пока дама не сядет либо не удалится из комнаты.

Всем нам, конечно, известно, что, выходя из общественного транспорта, мужчина помогает женщине, подавая ей руку. Но при этом не все знают, что выше локтя женщину трогать нельзя. Как, в общем-то, и за другие части тоже.

Если дама протянула вам руку для поцелуя, следует осторожно взять ее за пальцы и склониться над рукой, а не поднимать руку женщины к своему лицу. Поцелуй должен быть коротким, легким, ненавязчивым – в одно прикосновение.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

И, пожалуй, самая распространенная ошибка. В присутствии собственной женщины мужчина не имеет права говорить «она». У женщины есть имя.

И напоследок хотелось бы обратиться к мужчинам, которые воспитывают сыновей. Гораздо легче их воспитывать на собственном примере. Ведь дурные манеры действуют сильнее хороших правил.