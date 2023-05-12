Что со здоровьем Лукашенко? Психолог назвала 4 мифа, которые используют для чёрного пиара крупных политиков

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Не успел Александр Лукашенко вернуться из Москвы после участия в праздничном параде в честь Дня Победы, как в информационном пространстве европейских стран начали разжевывать тему про «заболевшего белорусского лидера». Казалось бы, в их государствах столько проблем, о которых имеет смысл погромче раздумывать. Но за рубежом не нашлось более актуальной темы, чем походка Лукашенко во время парада. Словно бы дефилировать перед всеми подольше было основной задачей его присутствия. Но в двух странах Прибалтики, например, посчитали, что Президент Беларуси шел к могиле Неизвестного солдата недостаточно долго. Именно в их исполнении идеи в подобном ключе вызывают некоторый диссонанс и немного улыбку.

Алена Дзиодзина:

Однако поистине столь пристальное внимание к состоянию здоровья нашего Президента от коллективно озабоченных комментаторов Запада, скорее, связана с тем, что эффективность политики их зарубежных стран хромает на обе ноги и не только. И сколь ни переходила бы информационная жвачка из одного зарубежного рта в другой зарубежный рот, их пересуды о самочувствии нашего Президента звучат с психологической подоплекой. На самом деле именно в ней и есть основная суть. И связана она не столь непосредственно с белорусским лидером, сколько с его присутствием на параде. Стоит обратить внимание, что помимо Александра Лукашенко в торжественной церемонии в честь Дня Победы принимали участие почти все лидеры стран СНГ. И такое число высокопоставленных гостей кардинальным образом разнится с информационным западным мифом о том, что якобы все осуждают белорусского Президента и Путина. Алена Дзиодзина:

Ведь присутствие глав других государств говорит про то, что есть у них и друзья, и сторонники. Такая реальность показательно бьет по придуманным зарубежным легендам о государствах и президентах-изгоях, а заодно бросает тень и на всю подлинность информационного пространства на Западе в целом. Вторая причина обсуждать здоровье белорусского Президента – его политический статус. Клише о болеющем лидере ткачи информационного пространства нередко используют в качестве способа нанести урон репутации. Согласно их поломанной логике, президент, которому нездоровится, становится якобы слаб. А с другой стороны, в прицел попадает и статус Владимира Путина. На самом деле, скорее всего, в нем и есть основная причина коллективных придирок к гостям. И на сей раз походка Александра Лукашенко или внешний вид остальных высокопоставленных представителей других стран остается второстепенным.