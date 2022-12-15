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Что сегодня волнует минчан? Депутаты горсовета ответили на вопросы граждан

15 декабря 2022 13:28
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Новости Беларуси. Развитие городской инфраструктуры, транспортная сфера и налогообложение. На вопросы минчан ответили депутаты Мингорсовета и руководство администраций районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что сегодня волнует минчан? Депутаты горсовета ответили на вопросы граждан-1

В Минске прошел единый день приема граждан. Минчане обращались к депутатскому корпусу по теме благоустройства, содержания территории и предоставления арендного жилья. Жителей мегаполиса также волновала тема образования и развития государственной молодежной политики.

Что сегодня волнует минчан? Депутаты горсовета ответили на вопросы граждан-4

Мария Бунина, председатель секции по образованию и патриотическому воспитанию Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
Юным парламентариям необходим опыт в работе с вопросами населения. Нам тоже интересно узнать, чем интересуются жители нашего района, какие у них есть проблемы. Может, мы можем помочь депутатам Минского городского Совета депутатов с решением вопросов, касающихся молодежи, молодежного крыла.

Что сегодня волнует минчан? Депутаты горсовета ответили на вопросы граждан-7

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Сегодня минчан волнует деятельность ЖЭУ, СПК, товариществ собственников. Самое главное – это оперативность решения. В 90%, когда есть возможность решить проблему, с которой обратился гражданин, проблема всегда будет решена.

Что сегодня волнует минчан? Депутаты горсовета ответили на вопросы граждан-10

Все обращения взяты на контроль. Пришедшим заявителям направят ответы в установленный законодательством срок.

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# Прием граждан # общество # Андрей Бугров # Мария Бунина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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