Что сегодня волнует минчан? Депутаты горсовета ответили на вопросы граждан

Новости Беларуси. Развитие городской инфраструктуры, транспортная сфера и налогообложение. На вопросы минчан ответили депутаты Мингорсовета и руководство администраций районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошел единый день приема граждан. Минчане обращались к депутатскому корпусу по теме благоустройства, содержания территории и предоставления арендного жилья. Жителей мегаполиса также волновала тема образования и развития государственной молодежной политики.

Мария Бунина, председатель секции по образованию и патриотическому воспитанию Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Юным парламентариям необходим опыт в работе с вопросами населения. Нам тоже интересно узнать, чем интересуются жители нашего района, какие у них есть проблемы. Может, мы можем помочь депутатам Минского городского Совета депутатов с решением вопросов, касающихся молодежи, молодежного крыла.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Сегодня минчан волнует деятельность ЖЭУ, СПК, товариществ собственников. Самое главное – это оперативность решения. В 90%, когда есть возможность решить проблему, с которой обратился гражданин, проблема всегда будет решена.