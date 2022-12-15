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С 17 декабря в Минске заработают новогодние ярмарки

15 декабря 2022 13:14
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Новости Беларуси. Блюда народов мира, фуд-корты, выпечка и сувениры. В эти выходные в Минске откроются рождественские ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 17 декабря в Минске заработают новогодние ярмарки-1

Самая большая городская площадка – у Дворца спорта. На Октябрьской площади развернется «Калядны кiрмаш». Здесь установят павильоны типа «соты». Обе ярмарки в новогоднюю ночь будут работать до 4 часов утра. Появятся и новые локации в Верхнем городе и Раковском предместье.

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# Ярмарки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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