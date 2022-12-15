С 17 декабря в Минске заработают новогодние ярмарки

Новости Беларуси. Блюда народов мира, фуд-корты, выпечка и сувениры. В эти выходные в Минске откроются рождественские ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самая большая городская площадка – у Дворца спорта. На Октябрьской площади развернется «Калядны кiрмаш». Здесь установят павильоны типа «соты». Обе ярмарки в новогоднюю ночь будут работать до 4 часов утра. Появятся и новые локации в Верхнем городе и Раковском предместье.