Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса

Новости Беларуси. Снегопад и гололедица. Как действовать в ситуации, когда у машины дорога уходит из-под колес? Ответ можно найти на курсах по контраварийному вождению для сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая аудитория не случайна. Ведь правоохранители чаще других оказываются в зоне риска. В непростых погодных условиях остановить нарушителя или добраться до потерпевшего, порой пренебрегая дорожными правилами – задача не из легких. На курсах отрабатываются ситуации с учетом многих факторов: от погодных условий до ошибок соседей по потоку. В приоритете всегда безопасность. Журналистам также удалось стать слушателями курса.

Давайте проедем по площадке и машину пустим в занос. Попробуете, попытаетесь управлением рулевого колеса машину вывести из заноса.

Отлично, поехали.

На себя. Руль влево до конца. Давайте. И на месте газу побольше, не бойтесь. Сильнее, сильнее. Еще, еще. Аккуратно, где он там. Давайте еще. Вот сейчас руль вправо! Все, аккуратно, здесь аккуратно уже. Чтобы выровнять машину. Машину понесло – мы руль в сторону заноса. Мы туда – задняя ось здесь, чтобы руль в обратную сторону. То есть ровняем ее.