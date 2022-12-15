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Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса

15 декабря 2022 12:58
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Новости Беларуси. Снегопад и гололедица. Как действовать в ситуации, когда у машины дорога уходит из-под колес? Ответ можно найти на курсах по контраварийному вождению для сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса-1

Такая аудитория не случайна. Ведь правоохранители чаще других оказываются в зоне риска. В непростых погодных условиях остановить нарушителя или добраться до потерпевшего, порой пренебрегая дорожными правилами – задача не из легких. На курсах отрабатываются ситуации с учетом многих факторов: от погодных условий до ошибок соседей по потоку. В приоритете всегда безопасность. Журналистам также удалось стать слушателями курса.  

Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса-4

Давайте проедем по площадке и машину пустим в занос. Попробуете, попытаетесь управлением рулевого колеса машину вывести из заноса.  

Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса-7

Отлично, поехали.  

Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса-10

На себя. Руль влево до конца. Давайте. И на месте газу побольше, не бойтесь. Сильнее, сильнее. Еще, еще. Аккуратно, где он там. Давайте еще. Вот сейчас руль вправо! Все, аккуратно, здесь аккуратно уже. Чтобы выровнять машину. Машину понесло – мы руль в сторону заноса. Мы туда – задняя ось здесь, чтобы руль в обратную сторону. То есть ровняем ее.  

Как милиционеров готовят к сложным ситуациям на дороге? Журналист СТВ попробовал выйти из заноса-13

За две недели курса слушатели осваивают не только практические навыки, но и теоретические. Правоохранители систематизируют знания о правилах дорожного движения и разбирают реально возникающие ситуации на дорогах. Такие группы планируют набирать ежемесячно. Пока это лишь второй набор слушателей.  

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# Автомобили # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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