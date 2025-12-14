В Германии пять человек задержаны за подготовку теракта на рождественском рынке

Неспокойная обстановка сейчас и в Европе. На юге Германии задержаны 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта на рождественском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди арестованных – трое граждан Марокко, а также выходцы из Египта и Сирии. По версии следствия, злоумышленники планировали въехать на автомобиле в толпу посетителей. Сообщается, что ключевую роль в группе играл египтянин – религиозный проповедник, который мог склонять остальных к нападению. Полиция заявила, что задержать подозреваемых помогли данные разведки другой страны, однако какой именно пока не раскрывается.