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В Германии пять человек задержаны за подготовку теракта на рождественском рынке

14 декабря 2025 08:42
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Неспокойная обстановка сейчас и в Европе. На юге Германии задержаны 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта на рождественском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии пять человек задержаны за подготовку теракта на рождественском рынке-2

Среди арестованных – трое граждан Марокко, а также выходцы из Египта и Сирии. По версии следствия, злоумышленники планировали въехать на автомобиле в толпу посетителей. Сообщается, что ключевую роль в группе играл египтянин – религиозный проповедник, который мог склонять остальных к нападению. Полиция заявила, что задержать подозреваемых помогли данные разведки другой страны, однако какой именно пока не раскрывается. 

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