Коул: Лукашенко даёт хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине
Наш калий возвращается на мировые рынки, а российские и белорусские граждане – из украинского плена. Это лишь некоторые важные политические сигналы и практические решения достигнутые во время двухдневных белорусско-американских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу после встречи с главой нашего государства спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что, в соответствии с указанием президента Трампа, Соединенные Штаты снимают санкции с калия – нашего ключевого экспортного продукта, который долгое время был под торговыми ограничениями.
США снимают санкции с белорусского калия – Коул
Речь идет о снятии ограничений со всей отрасли, которая ориентирована на экспорт. Наша страна на ряду с Канадой, Россией и Китаем входит в число государств, обладающих богатейшими запасами калия. Тесные контакты Минска и Вашингтона по ряду чувствительных тем служат разрядкой отношений не только между двумя странами, но и в целом по линии Запад – Восток. В разговоре с журналистами Джон Коул отметил, что Президент Беларуси дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине, а фактор добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным играет важную роль в урегулировании украинского конфликта.
Джон Коул, спецпосланник США в Беларуси:
Ваш Президент имеет большую историю отношений с Президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, Президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу.
Кстати, и между Трампом и Лукашенко также завязываются дружественные отношения. Первая чета США вновь передала белорусскому лидеру личное послание. В нем – поздравления с предстоящим Рождеством и благодарность за гостеприимство. Традиционным жестом милосердия в преддверии зимних праздников и, исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей, Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина различных стран. 13 декабря более 100 человек были отправлены в Украину в обмен на попавших там в плен белорусов и раненых россиян.