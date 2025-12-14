Наш калий возвращается на мировые рынки, а российские и белорусские граждане – из украинского плена. Это лишь некоторые важные политические сигналы и практические решения достигнутые во время двухдневных белорусско-американских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу после встречи с главой нашего государства спецпосланник США по Беларуси Джон Коул заявил, что, в соответствии с указанием президента Трампа, Соединенные Штаты снимают санкции с калия – нашего ключевого экспортного продукта, который долгое время был под торговыми ограничениями. США снимают санкции с белорусского калия – Коул

Речь идет о снятии ограничений со всей отрасли, которая ориентирована на экспорт. Наша страна на ряду с Канадой, Россией и Китаем входит в число государств, обладающих богатейшими запасами калия. Тесные контакты Минска и Вашингтона по ряду чувствительных тем служат разрядкой отношений не только между двумя странами, но и в целом по линии Запад – Восток. В разговоре с журналистами Джон Коул отметил, что Президент Беларуси дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине, а фактор добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным играет важную роль в урегулировании украинского конфликта.