Решил стать пограничником во 2 классе! Об армейской службе и работе депутата – интервью с Михаилом Оксенюком

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Михаил Оксенюк. Как оказался на службе на границе? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Каким образом молодой парень оказался служить на границе?

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мои родители на тот момент имели серьезное образование. Мама закончила Пинский зоотехнический техникум, а папа – Минский политехнический техникум. Это сегодня у нас каждый стремится высшее образование получить, а тогда техникум – это было серьезное образование. И отработали в сельском хозяйстве. Мама – телятницей, папа – пастухом. А я мечтал стать военным уже со второго класса. И очень интересная история получилась. Я учился в первом классе приборовской неполной средней школы. И у нас там же учился парень, который учился уже в девятом классе. И он поступил в Минское суворовское военное училище. Я уже был во втором классе, и он приехал к нам в школу. Я на него посмотрел – он красавчик, в шинели, штаны с лампасами, ботинки начищены, аксельбант. Я сказал: я буду таким, как он. Это я был во втором классе. Это способ обратить на себя внимание – Оксенюк о литовских воздушных шарах на границе.

Александр Осенко:

То есть со второго класса вы уже понимали, кем вы будете? Михаил Оксенюк:

Я понимал, что я буду военным. А в четвертом классе к нам приехали пограничники, и организовался кружок юных друзей пограничников. И меня по счастливой случайности избрали командиром этого отряда. До 9 класса я возглавлял этот отряд. Поступил в Суворовское училище в 1991 году, закончил его в 1993-м. И в 1993-м поступил – первый набор белорусских пограничников, образовывался тогда факультет пограничных войск. И вот я первый выпуск. Закончил в 1997 году – и на границу. Александр Осенко:

Первое место службы, если это не военная тайна? Михаил Оксенюк:

Это пограничная застава «Переров» Брестской пограничной группы. И я был замначальника заставы два года, три года начальником заставы. Я был уже женат, и мы с супругой приехали на заставу. У нас там родились двое деток наших старших. И в 2002 году предложили поступать в академию в Москву. Мы поехали вчетвером в Москву, закончили. Какие погранзаставы пришлось проехать за время службы?

Александр Осенко:

Какие заставы вы проехали? Михаил Оксенюк:

Я проехал все заставы, которые были на тот момент в органах пограничной службы. Мы служили на второй имени Кофанова, Брестской пограничной группы. Далее поступили в Москву. После выпуска из Москвы мне предложили возглавить комендатуру Гудогай – это Островецкий район. После службы на комендатуре – замначальника штаба Сморгонского пограничного отряда. Далее – замначальника отдела в Центральном аппарате Госпогранкомитета два года. Далее – зам по идеологической работе и кадровому обеспечению начальника Гродненской пограничной группы. Далее – первый заместитель этого же начальника. Далее – начальник Полоцкого пограничного отряда. Кстати говоря, мы с вами там и познакомились. И потом – начальник управления в Центральном аппарате, где я прослужил в должности восемь с небольшим лет. За время службы в должности начальника управления все отряды, все заставы, все комендатуры мне довелось проехать. О первом выходе на границу и задержании нарушителя Александр Осенко:

Вспомните свой первый выход на границу и задержание нарушителя.

Михаил Оксенюк:

Прекрасно помню задержание первого нарушителя границы лично мною. Потому что потом, когда начальником отряда был, задержали там 100 нарушителей. Вроде начальник отряда задержал, но он лично-то не участвовал. А здесь я принимал личное участие в задержании нарушителя границы. Выехал я встретить автобус, передачу передать. Гололед был страшный. Выехали в деревню Каменюки, приехал автобус, выходят местные жители, кто приехал, и одна из жительниц говорит: тут какой-то незнакомец, спрашивал, где граница. Я подхожу к нему, там мужчина – касаясь сажень в плечах. Я к нему подхожу: здравствуйте, молодой человек, вы за границу хотите? Он: да. А что, вы можете помочь? Я говорю: конечно, могу. Присаживайтесь в машину. Он сзади садится на сиденье, я впереди, с водителем рядом. И мы до деревни попутно женщину подвозили, она тоже сзади села.

Михаил Оксенюк:

Мне так волнительно, я уже и пистолет нащупал на всякий случай в кобуре. Доехали мы до деревни, высадили женщину, дальше пять километров было до заставы. Доехали до заставы, я начальнику говорю: тут человек хочет за границу. Он уже собрался в магазин ехать, нам барыши покупать за то, что мы его собираемся за границу. Он говорит: посидите, посмотрите кино в комнате досуга и информирования. Ребята уже выставили охрану тихонько, незаметно, чтобы он не сбежал. Я не скажу, что это был диверсант какой-то, но это человек, который вынашивал намерения пересечь границу в поисках лучших условий жизни. Гражданин Грузии, как мы потом выяснили. Это был мой первый нарушитель государственной границы. Что пригодилось в работе депутата со службы Александр Осенко:

Сейчас вы депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Скоро будет два года. Что вам пригодилось в работе парламентария с прошлой службы?

Михаил Оксенюк:

Очень сильно пригодилось. Я практически не заметил этого перехода и сильного процесса адаптации. Работа с людьми очень помогает сегодня, потому что работа депутата – понятно, законотворческая деятельность на первом месте. Но в основном это работа с избирателями. Важно слушать и слышать каждого избирателя. И принимать меры по разрешению существующих проблем. Не самому принимать меры – сам ничего депутат не сделает, а совместно с органами исполнительной власти. Только совместно мы можем достичь того, чего хотят люди. Какие личные инициативы переросли в законопроекты Александр Осенко:

С чем приходят к вам ваши избиратели? Что их сейчас волнует?

Михаил Оксенюк:

Абсолютно разные просьбы. ЖКХ – это превыше всего. Сейчас ко мне обратились избиратели – почему в одном из музеев Гродно надписи на белорусском и на английском. Почему нет русского языка? Интересует очень сильно вопрос вейпов наших избирателей. Не то, что конкретно человека касается – проблемы общества. Меня это радует, что люди думают не только о себе. Они думают о завтрашнем дне, об обществе. Широкий круг вопросов. Но без участия местных органов власти ничего депутат один не сделает. Один в поле не воин.

Александр Осенко:

Да, тесная связка. Михаил Оксенюк:

На слуху такие вещи, как борьба с вейпами. Очень сильно беспокоят, особенно старшее поколение, вейпы – что молодежь курит, что туда непонятно что добавляют, много несертифицированных вещей. Это влияет на здоровье молодых людей. И сегодня в Палате представителей рассматривается законопроект о регулировании вопросов обращения вейпов в обществе. Мы понимаем: запретами не решишь проблему. Если те же вейпы запретить полностью или ограничить, появится контрафактная продукция. Очень важно учитывать баланс интересов и последствий, которые могут быть после определенного запрета. Конкретный законопроект, когда я был инициатором внесения, стоял во главе инициативной группы, – это признание ветеранами боевых действий белорусов, которые оказались в Таджикистане в 1992 году. Это как раз распад СССР, пришли они служить еще в СССР, но потом Таджикистан стал суверенной страной, и они продолжали служить в суверенной стране, то есть территория другого государства. Благодаря обращению депутатов, поддержке с мест были внесены определенные изменения в законе о ветеранах. Затем вышло постановление правительства, где определили – признать эту территорию в 1992 году как территорию, на которой велись боевые действия. Сегодня ребята должны сами предпринять определенные меры, чтобы доказать, что они там были, воевали – и будут признаны участниками боевых действий. О взаимодействии с российскими коллегами

Александр Осенко:

Две трети нашей границы мы охраняем границы Союзного государства. Какое взаимодействие с нашими российскими коллегами? Михаил Оксенюк:

Самое тесное взаимодействие. У нас есть пограничный комитет Союзного государства, который собирается, принимает решения. У нас есть концепция обеспечения безопасности Союзного государства, где роль и место Республики Беларусь и Российской Федерации четко определено, цели основные определены, перспективы развития. Совместные программы существуют у нас по обеспечению охраны границ Союзного государства, куда из союзного бюджета выделяются средства. Рецепт жизни от настоящего белоруса