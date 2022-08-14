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Леонид Касинский про АрМИ: «На территории белорусской земли мы принимаем команды участников из 14 стран мира»

14 августа 2022 11:29
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Новости Беларуси. В Бресте дан старт Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялась торжественная церемония открытия.  

Леонид Касинский про АрМИ: «На территории белорусской земли мы принимаем команды участников из 14 стран мира»-1

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:  
Сегодня, несмотря на те геополитические процессы, которые происходят в мире, вообще в конкурсе в рамках Армейских международных игр, принимают участие 297 команд из 34 стран мира. На территории белорусской земли мы принимаем команды участников из 14 стран мира. Это для нас большая честь.  

В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Леонид Касинский # Фотофакт

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