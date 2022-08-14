Леонид Касинский про АрМИ: «На территории белорусской земли мы принимаем команды участников из 14 стран мира»

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Сегодня, несмотря на те геополитические процессы, которые происходят в мире, вообще в конкурсе в рамках Армейских международных игр, принимают участие 297 команд из 34 стран мира. На территории белорусской земли мы принимаем команды участников из 14 стран мира. Это для нас большая честь.

В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022.