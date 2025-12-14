Ключ к решению вопроса о заключении мирного соглашения находится в Минске – Самарин

Стив Самарин, член Республиканской партии США:

Дело в том, что Президент Трамп прекрасно понимает, что ключ к решению вопроса о заключении мирного соглашения вполне возможно, что как раз находится там, куда он посылает своих посланцев, то есть в Минск. Минск неоднократно участвовал и создавал площадки для переговоров. Ваш Президент является мэтром политики, у него колоссальный опыт и у него прекрасные отношения практически со всеми мировыми лидерами, в частности, конечно, с российским Президентом. Поэтому его советы в этом плане совершенно бесценны, но и самое главное, он может оказать очень серьезную помощь в реализации мирного плана, который подготовила наша Администрация.