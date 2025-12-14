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Ключ к решению вопроса о заключении мирного соглашения находится в Минске – Самарин

14 декабря 2025 09:00
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За океаном Минск рассматривают как лучшую площадку для ускорения диалога между Москвой и Киевом. И ключевую роль в разрешении конфликта может сыграть именно Александр Лукашенко. Так считает член Республиканской партии США Стив Самарин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключ к решению вопроса о заключении мирного соглашения находится в Минске – Самарин-2

Стив Самарин, член Республиканской партии США:
Дело в том, что Президент Трамп прекрасно понимает, что ключ к решению вопроса о заключении мирного соглашения вполне возможно, что как раз находится там, куда он посылает своих посланцев, то есть в Минск. Минск неоднократно участвовал и создавал площадки для переговоров. Ваш Президент является мэтром политики, у него колоссальный опыт и у него прекрасные отношения практически со всеми мировыми лидерами, в частности, конечно, с российским Президентом. Поэтому его советы в этом плане совершенно бесценны, но и самое главное, он может оказать очень серьезную помощь в реализации мирного плана, который подготовила наша Администрация.

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