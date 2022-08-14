«Предстоит актуализация нашей деятельности». Как попадают в Молодёжный парламент и какие задачи перед ним ставятся?

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Молодежь – двигатель прогресса. И это не просто красивые слова, а констатация факта. Молодежь Беларуси верна своему флагу и родной земле. Президент нашей страны делает большую ставку на молодежь, и мы не имеем права не оправдать возложенное на нас высокое доверие. 5 августа под руководством председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой состоялось первое заседание Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. 138 молодых представителей со всей страны взяли на себя роль молодых парламентариев на ближайшие два года. Сегодня мы поговорим про Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. И не просто поговорим, а узнаем реальное мнение тех людей, которые входят в данный орган. Сегодня у нас в студии член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Алина Ретькова. Что значит Молодежный парламент для его участников? Никита Рачиловский:

Алина, поделись своими впечатлениями от первого заседания Молодежного парламента второго созыва?

Алина Ретькова, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси по международным делам:

Для меня это было очень ответственно, важно и почетно, поскольку я представляла Минск. Поэтому впечатления только положительные. Мы собрались инициативной, интересной и дружной командой – второй созыв Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Также в нашем первом заседании приняла участие председатель Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова. Открытый диалог вместе с ней, ответы на все интересующие нас вопросы – для меня это было очень важно и знаково, и этот день я не забуду никогда в своей жизни. Никита Рачиловский:

Ты возглавила комиссию Молодежного парламента по международным делам. Почему ты решила выбрать именно эту комиссию?

Алина Ретькова:

Еще со школьных лет я принимала активное участие в общественной жизни. Государство создает для нас всевозможные условия для развития нашего потенциала. Я принимала активное участие в республиканских научных конференциях, в результате которых попала в специальный фонд социальной поддержки одаренной молодежи Республики Беларусь. Также сейчас я обучаюсь на факультете международных отношений в БГУ и являюсь председателем высшего органа студенческого самоуправления в нашем университете – Студенческого Совета БГУ. Поэтому моя сфера деятельности, мои интересы целиком коррелирует именно комиссия по международным делам. Для меня это интересно, и надеюсь, что вместе с членами нашей комиссии мы будем эффективно и плодотворно работать ближайшие два года. Какой план дальнейшей работы у комиссии по международным делам? Никита Рачиловский:

Как ты планируешь выстраивать работу своей комиссии? Алина Ретькова:

Мы уже с ребятами начали собираться и работать над разработкой плана работ на ближайшее полугодие. Мы понимаем, что предстоит актуализация нашей деятельности, поскольку в период пандемии работа данной комиссии в результате первого созыва была не в полной мере реализована, в какой хотелось бы, поэтому мы с ребятами надеемся установить контакты с нашими зарубежными коллегами, с Российской Федерацией. Уже сейчас работаем по созданию координаторов на каждую область, также мы имеем идеи по реализации совместных проектов с другими комиссиями Молодежного парламента, созданию международных проектов, конференций, форума, чтобы молодежь нашей страны могла вместе с нами реализовывать свой потенциал, свои идеи в рамках международного сотрудничества, международных экономических отношений в целом.

Никита Рачиловский:

Наверняка коллеги из первого созыва помогают выстраивать взаимоотношения на международном уровне. Алина Ретькова:

Конечно, коллеги из первого созыва помогают мне с первого дня реализовывать себя в качестве председателя комиссии по международным делам. Для меня это большой опыт, поскольку я, будучи студенткой, стала председателем и членом Президиума Молодежного парламента. Для меня это очень ценно и знаково. Я благодарна и университету за такую возможность, и всем членам Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь за то, что они избрали меня и дали такую возможность попробовать себя. Никита Рачиловский:

Волновалась во время голосования? Алина Ретькова:

Если честно, да, очень. Но именно вера людей в то, что они хотят, чтобы я была председателем этой комиссии, чтобы смогла реализовать вместе со своими представителями комиссии те идеи, которые я предлагала в ходе своей речи, важна. Никита Рачиловский:

На что сегодня нужно обращать особое внимание, когда мы говорим про международное сотрудничество молодых парламентариев? Алина Ретькова:

Международное сотрудничество и современная международная молодежная дипломатия – это эффективный канал взаимодействия между нами и нашими коллегами за рубежом. Поэтому для нас главное, чтобы ребята видели, как мы приезжаем и позиционируем интересы нашей республики. «Для меня Молодежный парламент – это возможность получения новых навыков, в том числе и лидерских» Никита Рачиловский:

Как ты проводишь свое свободное время? Какое у тебя есть хобби? Алина Ретькова:

Свое свободное время я провожу в общественной жизни нашего университета, поскольку, если говорить о международном сотрудничестве, оно присутствует и у нас, в Студенческом Совете БГУ. Мы стремимся укреплять связи с другими органами студенческого самоуправления за рубежом. И буквально вчера мы подписали соглашение о сотрудничестве с советом обучающихся Тульского государственного педагогического университета. И для меня каждое сотрудничество, каждое подписание соглашений и встреча с ребятами вживую – это опыт и навыки, чтобы в будущем я могла реализовать себя в качестве успешного специалиста в международных экономических отношениях, поскольку я обучаюсь по специальности «Мировая экономика». Никита Рачиловский:

Какие перед собой ты ставишь цели и задачи на время работы в Молодежном парламенте?

Алина Ретькова:

Для меня Молодежный парламент – это возможность получения новых навыков, в том числе и лидерских, в своей будущей профессии. Я надеюсь, что вместе со своей комиссией мы сможем реализовать те идеи, которые есть у нас на данный момент в рамках международного сотрудничества, на национальном уровне в том числе. Никита Рачиловский:

Если говорить про международное сотрудничество, какие сейчас наиболее актуальные приоритеты? С какими странами, возможно, уже начались первые контакты? Алина Ретькова:

Сейчас у нас есть контакты с Молодежными парламентами Приморского района Российской Федерации, Екатеринбурга, также мы планируем активно продолжать сотрудничество с Азербайджаном и Египтом. Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя ты считаешь настольной? Алина Ретькова:

Моей настольной книгой сейчас является книга Теодора Драйзера «Финансист». Поскольку я являюсь будущим экономистом, для меня сфера финансов и бухгалтерского учета интересна, и все мои знакомые, однокурсники советовали прочитать данную книгу. И для меня это впечатлительно, поскольку это интересно. Речь идет о молодом бизнесмене, который за такой период времени своим стремлением, желанием заработать как можно больше денег для своей семьи зарабатывает.

Никита Рачиловский:

Но на этом мы не заканчиваем. Сегодня у нас в гостях член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Евгений Маханьков. Какие цели поставил перед собой зампредседателя комиссии по социальной политике и здравоохранению? Никита Рачиловский:

Женя, ты являешься заместителем председателя комиссии Молодежного парламента по социальной политике и здравоохранению. Почему ты решил выбрать именно эту комиссию?

Евгений Маханьков, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси по социальной политике и здравоохранению:

Здоровая нация является фундаментом благосостояния государства. Я работаю стоматологом-хирургом. Ввиду того, что каждый день я занимаюсь приемом пациентов, провожу консультации, профилактику, диагностику и при необходимости лечение патологий челюстно-лицевой области, именно мое высшее медицинское образование и профессия предопределили выбор. Это работа в комиссии по здравоохранению и социальной политике Молодежного парламента при Национальном собрании. Никита Рачиловский:

Какие ты ставишь задачи и цели перед собой на время работы в Молодежном парламенте? Евгений Маханьков:

Как отмечали коллеги по первому созыву Молодежного парламента в рамках работы комиссии по здравоохранению, спорту и туризму, это предшественник нынешней комиссии по социальной политике и здравоохранению. Соответственно, наша новая комиссия уже расширила спектр деятельности, охватила новые вопросы, поэтому основная цель – не сбавить обороты. Мы должны проделать ни в коем случае не меньшую работу, если сравнивать первый созыв. Кроме того, из наиболее значимых задач, которые мы ставим перед нашей комиссией, я бы хотел выделить следующие: участие членов комиссии в работе над нормативно-правовыми актами, которые касаются здравоохранения, а также сферы социальной политики; во-вторых, члены нашей комиссии должны выступать в роли провайдеров по повышению правовой и политический грамотности молодежи. Кроме того, члены нашей комиссии должны создавать при необходимости рабочие группы по решению наиболее актуальных вопросов или проблем, возникающих у молодежи. Конечно же, нельзя не упомянуть такую сферу, как проведение и организация гражданско-патриотических мероприятий, а также мероприятий по основным вопросам, может быть, проблемам, которые возникают в социуме. В завершении хотелось бы сказать, что наша комиссия ставит одну из основных целей – это профориентация среди учащихся, получающих среднее образование. Что нужно знать о Молодежном парламенте? Никита Рачиловский:

На что ты обращаешь особое внимание, когда мы говорим про реализацию государственной молодежной политики?

Евгений Маханьков:

Медицина является сплавом практики и науки. Поэтому меня как молодого специалиста, представителя практического здравоохранения в рамках стоматологии в первую очередь волнует вопрос гарантированного предоставления первого рабочего места выпускникам учреждений высшего образования. Наше государство является социально-ориентированным, поэтому первое рабочее место предоставляется не только выпускникам, которые окончили учреждения высшего образования за счет средств республиканского бюджета, но и тем выпускникам, которые обучались за счет собственных средств. Как я сказал выше про науку и практику, отталкиваясь от науки, мне как человеку, который занимался научной деятельностью в течение своих студенческих лет, но и продолжает заниматься ныне уже в роли молодого специалиста, очень важна поддержка со стороны государства именно научной сферы. Как мы видим, у нас это реализуется на 100 %. В каждом университете проводятся внутривузовские конференции, проводятся конференции между вузами страны в целом, а также в пространстве СНГ, в том числе и международные. Также наш глава государства поддерживает республиканский конкурс студенческих научных работ, где каждый студент может поучаствовать и быть оцененным по достоинству. Никита Рачиловский:

Что в первую очередь должна знать молодежь про Молодежный парламент, когда она слышит про него?

Евгений Маханьков:

В первую очередь Молодежный парламент является коллегиальным и консультативно-совещательным органом при Национальном собрании Республики Беларусь. Во-вторых, каждый молодой представитель нашей страны должен понимать, что у него есть законный представитель интересов в структуре Молодежного парламента. Никита Рачиловский:

Ты также являлся членом Молодежного парламента первого созыва. Какую роль Молодежный парламент сыграл в твоей жизни? Евгений Маханьков:

Молодежный парламент по праву стал частью моей жизни. Для меня большая честь быть его членом, взять на себя почетную миссию, пронести ее с достоинством на протяжении этих двух лет. Я испытываю огромное удовольствие, работая со своими коллегами по комиссии, по парламенту в целом. Я получаю бесценный опыт при взаимодействии с депутатами Национального собрания, сенаторами из Совета Республики. Молодежный парламент – это кузница кадров, и огромная честь и почет быть его членом и приносить пользу как обществу, так и государству.