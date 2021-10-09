Что происходит в лесной отрасли Беларуси и хватит ли белорусам сахара? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Вот некоторые темы предстоящего выпуска. Почему цена на древесину так стремительно растет и как «пустить корни» на мировом рынке? Расспросили министра лесного хозяйства Беларуси.

Разберемся с ценами на продукты, убедимся в качестве и заверим: дефицита нет. Даже если некоторые уже успели оплакать сахар.

Когда больше нельзя оставаться на родине, но и вожделенная Европа не пускает. Истории мигрантов.

А про COVID и беременность расскажет Юлия Мычка.