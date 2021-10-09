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Что происходит в лесной отрасли Беларуси и хватит ли белорусам сахара? Анонс программы «Неделя»

09 октября 2021 16:10
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Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Вот некоторые темы предстоящего выпуска.  

Почему цена на древесину так стремительно растет и как «пустить корни» на мировом рынке? Расспросили министра лесного хозяйства Беларуси.  

Что происходит в лесной отрасли Беларуси и хватит ли белорусам сахара? Анонс программы «Неделя»-1

Разберемся с ценами на продукты, убедимся в качестве и заверим: дефицита нет. Даже если некоторые уже успели оплакать сахар.  

Что происходит в лесной отрасли Беларуси и хватит ли белорусам сахара? Анонс программы «Неделя»-4

Когда больше нельзя оставаться на родине, но и вожделенная Европа не пускает. Истории мигрантов.  

Что происходит в лесной отрасли Беларуси и хватит ли белорусам сахара? Анонс программы «Неделя»-7

А про COVID и беременность расскажет Юлия Мычка.  

Что происходит в лесной отрасли Беларуси и хватит ли белорусам сахара? Анонс программы «Неделя»-10

Смотрите программу «Неделя» в воскресенье, 10 октября, в 19:30 на телеканале СТВ. Подробнее в видеоматериале.  

# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Ольга Коршун # Кристина Протосовицкая # Александр Добриян # Юлия Мычка # Оксана Семашко # Фотофакт

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