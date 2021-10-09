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«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?

09 октября 2021 15:13
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Новости Беларуси. Слоним – один из наиболее древних городов Беларуси, расположен на слиянии рек Щара и Исса. По письменным источникам (Ипатьевская летопись), впервые Слоним упоминается под 1252 годом как Услоним – вероятно, от старославянского «услона» – заграда, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?-1

Первые поселения на этой территории возникли значительно раньше. В середине XIII века Слоним вошел в состав Великого княжества Литовского. В 1531 году город получил Магдебургское право. В 1586 году городом стал владеть канцлер ВКЛ Лев Сапега. А 4 января 1591 года был официально утвержден герб города – золотой лев с двойным серебряным крестом со стрелкой на голубом поле.  

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?-4

Катя:  
Вообще не ожидали, что в Слониме ребята так организованно работают с путешественниками. Нам даже выдали «Паспорт туриста», снабдили картами, и мы прогулялись по городу. От вас нам нечего скрывать, смотрите дальше.  

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?-7

Паша:  
Здравствуйте. Мы впервые в вашем городе, нам хотелось бы посмотреть достопримечательности, что есть интересного?  

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?-10

– У нас есть карта, вы можете ее использовать при нахождении в Слониме. Даже есть сувениры белорусского производства, которые вы можете приобрести. А больше достоверной информации вы можете узнать в информационно-туристическом центре, который расположен чуть дальше.  

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?-13

Паша:  
Сходим в информационный центр. Здравствуйте.  

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?-16

– Очень рады, что посетили наш замечательный город, наш информационно-туристический центр. Очень надеемся, что вы потратите время с удовольствием и с пользой. Как туристам мы хотим предложить вам вот такой паспорт, в котором сосредоточена вся информация о достопримечательностях Гродненской области. Информация о местах расположения объектов питания, местах отдыха, торговых объектов. И вот, пожалуйста, еще путеводители.  

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?-19

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# Достопримечательности Беларуси # общество # Фотофакт

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