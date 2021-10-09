Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?

Погода октября радует белорусов солнечными сухими деньками. Дожди в начале недели досаждали лишь жителям западных регионов Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». К выходным ситуация изменилась – утихли осадки и ветер, и, похоже, пришло еще одно бабье лето. Правда, теплая погода днем меняется на заморозки ночью.
Ну а чего ждать в Беларуси дальше?
Судя по информации синоптиков, на предстоящей неделе антициклон, который обеспечивал нам сухую ясную погоду, начнет терять свое влияние. А это значит, что погода в стране начнет меняться. Опять будут востребованы зонты, поскольку на большую часть территории Беларуси придут осенние дожди.
О погоде в Европе на неделю с 11 по 17 октября читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.