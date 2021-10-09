Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Погода октября радует белорусов солнечными сухими деньками. Дожди в начале недели досаждали лишь жителям западных регионов Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус» . К выходным ситуация изменилась – утихли осадки и ветер, и, похоже, пришло еще одно бабье лето. Правда, теплая погода днем меняется на заморозки ночью.

Судя по информации синоптиков, на предстоящей неделе антициклон, который обеспечивал нам сухую ясную погоду, начнет терять свое влияние. А это значит, что погода в стране начнет меняться. Опять будут востребованы зонты, поскольку на большую часть территории Беларуси придут осенние дожди.

О погоде в Европе на неделю с 11 по 17 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.