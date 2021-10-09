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Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?

09 октября 2021 15:50
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Погода октября радует белорусов солнечными сухими деньками. Дожди в начале недели досаждали лишь жителям западных регионов Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». К выходным ситуация изменилась – утихли осадки и ветер, и, похоже, пришло еще одно бабье лето. Правда, теплая погода днем меняется на заморозки ночью.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?-1

Судя по информации синоптиков, на предстоящей неделе антициклон, который обеспечивал нам сухую ясную погоду, начнет терять свое влияние. А это значит, что погода в стране начнет меняться. Опять будут востребованы зонты, поскольку на большую часть территории Беларуси придут осенние дожди.

О погоде в Европе на неделю с 11 по 17 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?-3
Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?-4
Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?-5
Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?-6
Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?-7
Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?-8
# Погода в Беларуси # Юлия Самусенко

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