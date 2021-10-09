А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза

Новости Беларуси. Огинский канал (Днепровско-Неманский канал) был построен в 1767-1783 годах и соединил реки Ясельда (бассейн Припяти) и Щара (бассейн Немана), связав таким образом Балтийское море с Черным, рассказали в тревел-шоу « Медовый месяц ».

Частью канала являются озера Выгонощанское и Вульковское. Длина канала – около 55 километров. Назван в честь Михаила Казимира Огинского, инициатора строительства. Первоначальное название – Телеханский канал.

Катя: Прогулялись вдоль канала Огинского и только потом узнали, что на самом деле канал назван не в честь автора великого полонеза, а в честь его дяди, который очень много сделал для Слонима.

Михаил Казимир Огинский – государственный деятель Речи Посполитой. Князь, поэт, писатель, композитор, драматург, меценат. Был претендентом на польский престол. Из-за приверженности музыке его назвали генералом-композитором. Играл на скрипке, арфе, клавикорде, кларнете.

В 1761 году получает в качестве приданого слонимские земли, на которых начал вести меценатскую деятельность. С его появлением Слоним стал настоящим культурным центром Восточной Европы, полесскими Афинами, а его имение получило название «Усадьба муз».

Музыковеды насчитывают среди музыкальных произведений Михаила Казимира Огинского семь опер, одну музыкальную комедию, 26 песен, один полонез для скрипки и фортепиано. Им был изобретен усовершенствованный вариант арфы, основан Слонимский театр, оперный театр Дом оперы, плавучий театр на баржах. Действовали капелла и балетная труппа.

Гостил в имении у дяди и Михаил Клеофас Огинский, автор великого полонеза «Прощание с Родиной».