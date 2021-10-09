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А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза

09 октября 2021 15:05
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Новости Беларуси. Огинский канал (Днепровско-Неманский канал) был построен в 1767-1783 годах и соединил реки Ясельда (бассейн Припяти) и Щара (бассейн Немана), связав таким образом Балтийское море с Черным, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза-1

Частью канала являются озера Выгонощанское и Вульковское. Длина канала – около 55 километров. Назван в честь Михаила Казимира Огинского, инициатора строительства. Первоначальное название – Телеханский канал.  

А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза-4

Катя:  
Прогулялись вдоль канала Огинского и только потом узнали, что на самом деле канал назван не в честь автора великого полонеза, а в честь его дяди, который очень много сделал для Слонима.  

А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза-7

Михаил Казимир Огинский – государственный деятель Речи Посполитой. Князь, поэт, писатель, композитор, драматург, меценат. Был претендентом на польский престол. Из-за приверженности музыке его назвали генералом-композитором. Играл на скрипке, арфе, клавикорде, кларнете.  

А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза-10

В 1761 году получает в качестве приданого слонимские земли, на которых начал вести меценатскую деятельность. С его появлением Слоним стал настоящим культурным центром Восточной Европы, полесскими Афинами, а его имение получило название «Усадьба муз».  

А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза-13

Музыковеды насчитывают среди музыкальных произведений Михаила Казимира Огинского семь опер, одну музыкальную комедию, 26 песен, один полонез для скрипки и фортепиано. Им был изобретен усовершенствованный вариант арфы, основан Слонимский театр, оперный театр Дом оперы, плавучий театр на баржах. Действовали капелла и балетная труппа.  

Гостил в имении у дяди и Михаил Клеофас Огинский, автор великого полонеза «Прощание с Родиной».  

А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза-16

Паша:  
Вот это красотища.  

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним – читайте здесь.   

# Достопримечательности Беларуси # общество # Михаил Казимир Огинский # Михаил Клеофас Огинский # Фотофакт

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