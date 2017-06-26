«Если просто родитель гуляет с ребёнком 2 часа в неделю – у того даже успеваемость повышается»

Новости Беларуси. О том, что детям нужно уделять время, напомнили во время ток-шоу «Что происходит».

Павел Зыгмантович, психолог:

Есть масса исследований, которые показывают элементарные вещи. Если просто родитель гуляет с ребёнком, например, 14-ти лет, два часа в неделю – у ребёнка даже успеваемость повышается. И за это время они успевают поговорить, обсудить и Влада Бумагу, и Приятного Эльдара, и киберспорт. Проблема в том, что не смотрит на молодёжь наше поколение, не общаются. На уровне индивидуально семьи.