Что предвещает раннюю весну? Народные приметы на начало февраля

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».

4 февраля – Тимофеев день, Тимофей Полузимник. Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась позади, расслабляться не стоило. Ведь неслучайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие – тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели. С ними было связано и несколько примет: если в мороз запотевают стекла – это к потеплению, если по стеклу бегут узоры – холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце – значит весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

5 февраля – Агафий Полухлебник. В этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица – это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине. 6 февраля – Аксиньин день, Ксения Полузимница. Аксиньин день называли весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.