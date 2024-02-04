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Что предвещает раннюю весну? Народные приметы на начало февраля

04 февраля 2024 08:00
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».

Что предвещает раннюю весну? Народные приметы на начало февраля-1

4 февраля – Тимофеев день, Тимофей Полузимник. Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась позади, расслабляться не стоило. Ведь неслучайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие – тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели. С ними было связано и несколько примет: если в мороз запотевают стекла – это к потеплению, если по стеклу бегут узоры – холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце – значит весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

Что предвещает раннюю весну? Народные приметы на начало февраля-4

5 февраля – Агафий Полухлебник. В этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица – это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине.

6 февраля – Аксиньин день, Ксения Полузимница. Аксиньин день называли весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

Что предвещает раннюю весну? Народные приметы на начало февраля-7

7 февраля – Григорьев день, Григорий Весноуказатель. Этот день один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году нескоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались – это означало, что в феврале еще ударят морозы.

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# Народные приметы # общество

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