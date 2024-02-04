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Это может погубить комнатные цветы! Советы по уходу за растениями зимой

04 февраля 2024 08:11
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Помогаем комнатным растениям пережить зиму – об этом в программе «Плюс-минус». Зимой комнатные растения не меньше человека страдают от внешних негативных факторов, таких как сухой горячий воздух от батарей, недостаток влаги, дефицит солнечного света и даже от переохлаждения в результате неправильного проветривания. Что важно знать в таком случае, чтобы исключить хотя бы один негативный фактор?

Это может погубить комнатные цветы! Советы по уходу за растениями зимой-1

Во время длительного проветривания зимой цветы лучше переставлять подальше от окна или переносить в другую комнату. Также следите, чтобы листья не соприкасались с холодным стеклом или стенами, и проверьте окно на наличие сквозняков. На холодный подоконник можно постелить плед или поролоновый коврик, чтобы горшки не промерзали снизу. Нижнюю часть рамы, если она старая и пропускает холодный воздух, следует заклеить скотчем.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова

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