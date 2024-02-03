Туристы стали чаще покупать уникальные сувениры из Беларуси – вот как их производят

Туристы стали чаще приобретать белорусские сувениры, созданные по уникальным технологиям, утверждают производители. В топе товаров – льняные изделия с вышивкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом на четверть увеличились продажи продукции предприятия белорусских народных ремесел «Скарбница». Профессионализм наших мастеров не раз был отмечен на престижных конкурсах, а сохраненные и воссозданные техники вызывают восхищение у кутюрье. Мастерицы предприятия признаются, что главная их награда в умении будущих поколений сохранять свои корни, тем более в Беларуси для этого созданы все условия. Наши корреспонденты побывали на предприятии, где работают по уникальным старинным технологиям.

Поколений связующая нить. Так характеризуют свое предприятие сотрудники. Народные костюмы, гобелены, инкрустация, гончарные изделия – это не музей народного творчества. Все это многообразие создано руками современных белорусских мастеров.

Предприятие прошло путь от художественно-экспериментальной лаборатории в 1980-х до Центра белорусских народных ремесел «Скарбница» в 1990-х. Сегодня это научно-производственное предприятие в составе организаций объединения «Белхудожпромыслы». Главное, говорят, – сохранили ту самую частичку неповторимой белоруской культуры. В тот момент, когда ткацкие станки бабушек стали ненужными в современном обиходе, их сохраняли здесь. Тщательно изучали уникальные техники исконных ремесел и создавали картотеку.

Ольга Кленицкая, начальник производственного республиканского унитарного предприятия белорусских народных ремесел «Скарбница»:

Специалисты ездили в экспедиции, собирали материалы – у нас очень большая методическая база с фотографиями, с изделиями, с какими-то фрагментами изделий, которые наши бабушки, прабабушки делали. И основываясь на этих знаниях, мы производим продукцию.

Теперь здесь народные костюмы воссоздают до мельчащих деталей специально для белорусских коллективов, которые затем представляют нашу культуру на больших сценах. Благодаря современному оборудованию процесс создания традиционной вышивки идет быстрее, но секрет в умелых руках белорусских мастериц. Каждый стежок, каждая ниточка, каждый цветочек несут в себе смысловую нагрузку.

Сберечь культурное национальное достояние сегодня удается, к сожалению, не всем. Глобализация, разрушение традиционных ценностей обострили проблемы сохранения национальной самоидентификации в мире. Белорусы, как бы сложно ни было, бережно шаг за шагом сохраняли свое неповторимое культурное наследие. Благодаря принимаемым государством мерам более 10 видов старинных народных ремесел получили свое развитие в современной культуре.

Обязательно сохранять и развивать такие предприятия для будущих поколений – неизменное требование главы государства. Провести техническое переоснащение, чтобы не потерять ту уникальную школу, которая существует, и продолжать работу. Это касается и производства музыкальных инструментов. Глава государства на это обратил внимание во время доклада управляющего делами Президента Юрия Назарова. Лукашенко принял с докладом управделами Президента. Что подчеркнул глава государства?

От брошей до огромных картин. Все выполнено нашим мастерами в различных техниках. Соломоплетение. Рядом уникальные изделия из расщепленной лозы, которые создают в Полоцке. Материал для работы собирают только в мае и сентябре, когда определенная влажность. Вдохновение на воссоздание старинных видов ремесел ищут в глубинках. Так, уникальная вышивка по дереву «Сожская скань» получила вторую жизнь благодаря старожилу из Гомеля.

Михаил Попов, генеральный директор государственного производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы»:

В Гомеле этим занимался очень пожилой человек в свое время. Мы его нашли, попросили помочь, подсказать и, по сути, научить. И сегодня на гомельской фабрике эта продукция изготавливается.