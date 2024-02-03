Пустовой: России нужна не Беларусь, глядящая в рот, России нужна крепкая и братская страна!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Во время учебы на журфаке БГУ среди пиарщиков ходила то ли история, то ли легенда. Незрячий человек собирал деньги на операцию. Процесс шел очень медленно. Но ему подсказали – напиши. Просто и проникновенно: «скоро весна, но я ее не увижу». Увидел. Деньги собрал, операция прошла успешно. Так вот, белорусы, скоро весна – и мы ее увидим. Если не будем слепцами, если не будем поддаваться тем силам, которые стремятся завести нас в пропасть. Скоро весна – и мы ее увидим. И в плане поры года, и в плане нового развития страны. О главном, в смысле Первом, и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

А у этих девушек весну украли. Европейцы. На тот момент лучшее олицетворение европейской нации. Это фото Тани Савичевой из Ленинграда.