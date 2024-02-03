Пустовой: России нужна не Беларусь, глядящая в рот, России нужна крепкая и братская страна!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Во время учебы на журфаке БГУ среди пиарщиков ходила то ли история, то ли легенда. Незрячий человек собирал деньги на операцию. Процесс шел очень медленно. Но ему подсказали – напиши. Просто и проникновенно: «скоро весна, но я ее не увижу». Увидел. Деньги собрал, операция прошла успешно. Так вот, белорусы, скоро весна – и мы ее увидим. Если не будем слепцами, если не будем поддаваться тем силам, которые стремятся завести нас в пропасть. Скоро весна – и мы ее увидим. И в плане поры года, и в плане нового развития страны.
О главном, в смысле Первом, и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
А у этих девушек весну украли. Европейцы. На тот момент лучшее олицетворение европейской нации. Это фото Тани Савичевой из Ленинграда.
А это – Кати Сусаниной из Лиозно. Две невинные души как воплощение двух стран – России и Беларуси. Двух народов, истерзанных, но не покоренных, уничтоженных на бумагах плана «Ост», но водрузивших знамя Победы.
Письма Тани Савичевой из Ленинграда и Кати Сусаниной из Лиозно помогают очистить флер европейского гуманизма и пыль забвения. Дневник Тани Савичевой о том, как умирал блокадный Ленинград. Миллионы семей. Письмо Кати Сусаниной к родному отцу – это и исповедь о том, как медленно уничтожали девочку-подростка. И миллионы белорусов. Это еще и призыв очистить землю от западных извергов.
Евгений Пустовой:
Резолюции по Беларуси и России, пакеты санкций, меморандумы и декларации, призывы и решение европейского истеблишмента, надменный стеб со страны, над властями и патриотами со стороны коллаборации коллаборантов – пыль по сравнению с этими словами безвинных детей. Просто еще раз прочитать послания миру, написанные слабеющими руками умирающих детей, и тогда будет понятно, зачем нам тактическое ядерное оружие, а России – РВСН.
Но главное, чтобы больше таких писем не писали наши дети, мы и создаем Союзное государство, мы держимся на мировой трибуне вместе. Опытный пограничник Лукашенко и опытный чекист Путин. Спина к спине.
Больше о союзной кооперации – в видео.
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