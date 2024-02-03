В Беларуси проходят вечера встречи выпускников – побывали на мероприятии в Смолевичах
Традиционно, в первую субботу февраля по всей стране проходят встречи выпускников. Это возможность пообщаться с учителями и одноклассниками, вспомнить светлые моменты учебных будней. В Смолевичской школе № 1 выпускники 1984 года собрались почти в полном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Пересматривая эти фотографии, она не может сдержать улыбку. Ольга школьные годы вспоминает с теплотой на душе. Первый урок, первая пятерка и первая любовь – все это случилось в стенах школы № 1 в Смолевичах. С тех пор прошло почти полвека, но в памяти остались приятные воспоминания. А еще фотографии одноклассников и вырезки из газет.
Ольга Недогода, выпускница Смолевичской средней школы № 1 имени В.Ф. Купревича:
Пять лет хранила газету, чтобы показать нашим ребятам, которые приехали на встречу, чтобы вспомнили. Вот у нас значки сделаны, здесь у нас фотография наша… Клавдия Федоровна наша писала добрые слова о нашей традиции – встречаться, чтобы не забывали, чтобы всегда напоминать всем, как мы дружим, какие мы веселые, молодые, красивые на этой фотографии.
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