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В Беларуси проходят вечера встречи выпускников – побывали на мероприятии в Смолевичах

03 февраля 2024 17:54
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Традиционно, в первую субботу февраля по всей стране проходят встречи выпускников. Это возможность пообщаться с учителями и одноклассниками, вспомнить светлые моменты учебных будней. В Смолевичской школе № 1 выпускники 1984 года собрались почти в полном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Беларуси проходят вечера встречи выпускников – побывали на мероприятии в Смолевичах-1

Пересматривая эти фотографии, она не может сдержать улыбку. Ольга школьные годы вспоминает с теплотой на душе. Первый урок, первая пятерка и первая любовь – все это случилось в стенах школы № 1 в Смолевичах. С тех пор прошло почти полвека, но в памяти остались приятные воспоминания. А еще фотографии одноклассников и вырезки из газет.

В Беларуси проходят вечера встречи выпускников – побывали на мероприятии в Смолевичах-4

Ольга Недогода, выпускница Смолевичской средней школы № 1 имени В.Ф. Купревича:
Пять лет хранила газету, чтобы показать нашим ребятам, которые приехали на встречу, чтобы вспомнили. Вот у нас значки сделаны, здесь у нас фотография наша… Клавдия Федоровна наша писала добрые слова о нашей традиции – встречаться, чтобы не забывали, чтобы всегда напоминать всем, как мы дружим, какие мы веселые, молодые, красивые на этой фотографии.

Подробности в сюжете.

# Школы в Беларуси # общество # Арина Верховска

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