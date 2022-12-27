Что подарить человеку, у которого всё есть? Мнение психолога

Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я столкнулась с одной проблемой при выборе подарка. Надежда, к вам вопрос: что подарить человеку, у которого есть все?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Свою любовь в каком-то варианте, лучше словесном. Потому что это останется как впечатление навеки, а все остальное – тлен. Алеся Лакина:

То есть вы предлагаете прийти и рассказать стих, спеть песню? Надежда Цыркун:

Да. Алеся Лакина:

Просто красивое слово и ничего не дарить?