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Что подарить человеку, у которого всё есть? Мнение психолога

27 декабря 2022 18:01
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Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я столкнулась с одной проблемой при выборе подарка. Надежда, к вам вопрос: что подарить человеку, у которого есть все?

Что подарить человеку, у которого всё есть? Мнение психолога-1

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Свою любовь в каком-то варианте, лучше словесном. Потому что это останется как впечатление навеки, а все остальное – тлен.

Алеся Лакина:
То есть вы предлагаете прийти и рассказать стих, спеть песню?

Надежда Цыркун:
Да.

Алеся Лакина:
Просто красивое слово и ничего не дарить?

Что подарить человеку, у которого всё есть? Мнение психолога-4

Надежда Цыркун:
Вы уже подарили.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Про эмоции говорит.

Надежда Цыркун:
Вы подарили чувства и свое время. Вы его выделили. Сколько, почти 9 миллиардов население? Вы выделили этого человека, отдали ему свое время.

«Будто мужчина сам не может купить себе носки». Какие подарки можно делать только близким – подробнее здесь.

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# Подарки # общество # Алеся Лакина # Надежда Цыркун # Наталья Надольская # Фотофакт

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