Что подарить человеку, у которого всё есть? Мнение психолога
Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я столкнулась с одной проблемой при выборе подарка. Надежда, к вам вопрос: что подарить человеку, у которого есть все?
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Свою любовь в каком-то варианте, лучше словесном. Потому что это останется как впечатление навеки, а все остальное – тлен.
Алеся Лакина:
То есть вы предлагаете прийти и рассказать стих, спеть песню?
Надежда Цыркун:
Да.
Алеся Лакина:
Просто красивое слово и ничего не дарить?
Надежда Цыркун:
Вы уже подарили.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Про эмоции говорит.
Надежда Цыркун:
Вы подарили чувства и свое время. Вы его выделили. Сколько, почти 9 миллиардов население? Вы выделили этого человека, отдали ему свое время.
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