Конфеты, книги и PlayStation. Владимир Перцов привёз новогодние подарки воспитанникам Детской деревни

Новости Беларуси. Время исполнения желаний, подарков, новых возможностей и хороводов у елки. Благотворительная акция «Наши дети» не обошла вниманием воспитанников Детской деревни в Марьиной Горке, где ребят поздравил министр информации Владимир Перцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь живут маленькие белорусы, которые по разным причинам остались без попечения родителей.

Ощущение настоящей семьи детям дарят мамы-воспитатели. Все вместе подготовили представление для гостей. Они в свою очередь приехали с подарками. О чем мечтают ребята, узнали заранее и исполнили их заветные желания. Многие связаны со спортом. Теперь оттачивать мастерство юные футболисты смогут и на виртуальном поле.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы сегодня по традиции привезли книги, которые любят ребята из SOS-Деревни, которые помогают им путешествовать по разным странам, становиться более грамотными, более воспитанными, более образованными. Конечно же, сладкие подарки, куда без этого. Это конфеты – все, что нужно на Новый год любому ребенку. И по желанию ребят мы купили Sony PlayStation, чтобы ребята смогли проводить досуг.