Конфеты, книги и PlayStation. Владимир Перцов привёз новогодние подарки воспитанникам Детской деревни
Новости Беларуси. Время исполнения желаний, подарков, новых возможностей и хороводов у елки. Благотворительная акция «Наши дети» не обошла вниманием воспитанников Детской деревни в Марьиной Горке, где ребят поздравил министр информации Владимир Перцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь живут маленькие белорусы, которые по разным причинам остались без попечения родителей.
Ощущение настоящей семьи детям дарят мамы-воспитатели. Все вместе подготовили представление для гостей. Они в свою очередь приехали с подарками. О чем мечтают ребята, узнали заранее и исполнили их заветные желания. Многие связаны со спортом. Теперь оттачивать мастерство юные футболисты смогут и на виртуальном поле.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Мы сегодня по традиции привезли книги, которые любят ребята из SOS-Деревни, которые помогают им путешествовать по разным странам, становиться более грамотными, более воспитанными, более образованными. Конечно же, сладкие подарки, куда без этого. Это конфеты – все, что нужно на Новый год любому ребенку. И по желанию ребят мы купили Sony PlayStation, чтобы ребята смогли проводить досуг.
В Детской деревне могут одновременно проживать более 70 детей в 12 семьях. С момента открытия учреждения в 2003 году принято на воспитание более 150 детей. Ведь главное, чтобы малыши несмотря ни на что могли расти в заботливом окружении.
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