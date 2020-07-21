Что означают два сердца, которые подарили Александру Лукашенко в Гомеле?

Новости Беларуси. На выходе из Центральной городской поликлиники Гомеля Александру Лукашенко приготовили подарок: огромную картину от талантливой местной художницы, а также два сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На выходе из Центральной городской поликлиники Гомеля Александру Лукашенко приготовили подарок: огромную картину от талантливой местной художницы, а также два сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Это наш символ заботы. Два сердца: символ заботы о наших пациентах и символ заботы о наших сотрудниках.
– Совместили разумно, спасибо!
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