«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

Новости Беларуси. «Беларуськалий» – не просто бренд, формирующий ВВП Беларуси, трудовой коллектив и налоги. Это национальное достояние, рассказали в проекте «Сделано».

В последние десятилетия совершен настоящий прорыв, но у промышленного гиганта были и переломные моменты в истории.

Петр Калугин – полный кавалер знака «Шахтерская слава». Путь – от буровзрывного способа до комбайнов и современной селективной добычи руды – называет технической революцией. Становление мощного градообразующего предприятия происходило на его глазах. И 90-е – это времена борьбы за выживание. Самые первые годы независимости.

Пётр Калугин, гендиректор ОАО «Беларуськалий» (1992-2001 гг.):

Состоялась забастовка трудящихся. Четыре дня народ бунтовал, и здесь было вокруг этого здания просто не пройти. Народ гудел. Причина в низкой зарплате. На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтеров. Шахтеры выдвинули требования забастовочные.

Вопрос о реализации белорусских калийных удобрений встал ребром. Нет продаж – нет денег на зарплаты.

У Мінску ў падтрымку страйку салігорскіх шахцёраў, што патрабуюць заключэння новага тарыфнага пагаднення.

В тот момент истории Беларусь еще не была широко известна миру. Продукция считалась третьего сорта, мир производил первого. Шансов встать в один ряд с конкурентами, казалось, никаких.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смею напомнить, что было при власти тех, которые сегодня просятся у вас вернуться к власти. Это целая история, было бы время написать. Я, как только стал Президентом, первый звонок, который мне раздался, – с производственного объединения «Беларуськалий». Звонит Калугин: «Александр Григорьевич, прошу вас, прекратите разбой, который чинится в стране не один год». Я говорю: «В чем дело?» Цена наших калийных удобрений упала до 30 долларов за тонну. За 22-25 продавали.

Впереди были годы возвращения отрасли к жизни. Государство поддержало, поверило в силы коллектива. Команда горняков и ученых совершила невозможное.