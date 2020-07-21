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Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

21 июля 2020 17:51
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Новости Беларуси. Недра. Они богаче, чем принято было считать 30 лет назад, рассказали в проекте «Сделано».

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро-1

Микашевичи. Самая большая открытая горная выработка в Центральной Европе.

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро-4

Карьер «Микашевичи» уходит глубиной ниже уровня Балтийского моря. С запада на восток – почти 3 километра, с севера на юг – около 2. И вниз – примерно 50 этажей.

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро-7

Михаил Халимончик, начальник гранитного карьера «Микашевичи»:
В сутки мы добываем более 25 тысяч метров кубических. По итогам за год свыше 8 миллионов. Сейчас мы вышли на производственные мощности. Продаем по Беларуси, и на экспорт идет в Польшу, Литву, Россию.

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро-10

Работы здесь еще как минимум на три десятилетия. Современные более мощные машины позволяют опуститься еще на 60 метров. Когда работы остановятся, на месте карьера появится новое белорусское чудо – чистое озеро.

# Предприятия Беларуси # общество # Михаил Халимончик # Фотофакт

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