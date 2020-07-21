Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

Новости Беларуси. Недра. Они богаче, чем принято было считать 30 лет назад, рассказали в проекте «Сделано».

Микашевичи. Самая большая открытая горная выработка в Центральной Европе.

Карьер «Микашевичи» уходит глубиной ниже уровня Балтийского моря. С запада на восток – почти 3 километра, с севера на юг – около 2. И вниз – примерно 50 этажей.

Михаил Халимончик, начальник гранитного карьера «Микашевичи»:

В сутки мы добываем более 25 тысяч метров кубических. По итогам за год свыше 8 миллионов. Сейчас мы вышли на производственные мощности. Продаем по Беларуси, и на экспорт идет в Польшу, Литву, Россию.