Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

Новости Беларуси. Недра. Они богаче, чем принято было считать 30 лет назад, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Недра. Они богаче, чем принято было считать 30 лет назад, рассказали в проекте «Сделано».
Микашевичи. Самая большая открытая горная выработка в Центральной Европе.
Карьер «Микашевичи» уходит глубиной ниже уровня Балтийского моря. С запада на восток – почти 3 километра, с севера на юг – около 2. И вниз – примерно 50 этажей.
Михаил Халимончик, начальник гранитного карьера «Микашевичи»:
В сутки мы добываем более 25 тысяч метров кубических. По итогам за год свыше 8 миллионов. Сейчас мы вышли на производственные мощности. Продаем по Беларуси, и на экспорт идет в Польшу, Литву, Россию.
Работы здесь еще как минимум на три десятилетия. Современные более мощные машины позволяют опуститься еще на 60 метров. Когда работы остановятся, на месте карьера появится новое белорусское чудо – чистое озеро.