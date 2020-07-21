Прямой эфир

Горняк в четвёртом поколении из Солигорска: «Это наше белорусское богатство»

21 июля 2020 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Машинист горных выемочных машин Дмитрий Серяков – горняк в четвертом поколении, рассказали в проекте «Сделано».

Горняк в четвёртом поколении из Солигорска: «Это наше белорусское богатство»-1

На Урале трудились его прадед и дед, шахтерскую династию подхватили отец Дмитрия и он сам уже в Солигорске. На четверых – век общего трудового стажа, из которых 22 года – на 4-м рудоуправлении. Видел, какими темпами развивался все эти годы промышленный гигант.

Горняк в четвёртом поколении из Солигорска: «Это наше белорусское богатство»-4

Дмитрий Серяков, машинист ОАО «Беларуськалий»:
Для лавы суточная выдача нужна 3 600 тонн. Три смены добычные и одна ремонтная, которая обслуживает комплекс. То, что мы сейчас добываем, – это наше белорусское богатство, достояние республики.

Горняк в четвёртом поколении из Солигорска: «Это наше белорусское богатство»-7

Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.

# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Серяков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро
21 июля 2020 17:51

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е
21 июля 2020 17:51

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси
21 июля 2020 17:45

И даже пресловутая нефть. Каких полезных ископаемых действительно много в Беларуси