Горняк в четвёртом поколении из Солигорска: «Это наше белорусское богатство»

Новости Беларуси. Машинист горных выемочных машин Дмитрий Серяков – горняк в четвертом поколении, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Машинист горных выемочных машин Дмитрий Серяков – горняк в четвертом поколении, рассказали в проекте «Сделано».
На Урале трудились его прадед и дед, шахтерскую династию подхватили отец Дмитрия и он сам уже в Солигорске. На четверых – век общего трудового стажа, из которых 22 года – на 4-м рудоуправлении. Видел, какими темпами развивался все эти годы промышленный гигант.
Дмитрий Серяков, машинист ОАО «Беларуськалий»:
Для лавы суточная выдача нужна 3 600 тонн. Три смены добычные и одна ремонтная, которая обслуживает комплекс. То, что мы сейчас добываем, – это наше белорусское богатство, достояние республики.
Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.