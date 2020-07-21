Горняк в четвёртом поколении из Солигорска: «Это наше белорусское богатство»

На Урале трудились его прадед и дед, шахтерскую династию подхватили отец Дмитрия и он сам уже в Солигорске. На четверых – век общего трудового стажа, из которых 22 года – на 4-м рудоуправлении. Видел, какими темпами развивался все эти годы промышленный гигант.