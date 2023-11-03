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В Академии управления стартовал осенний образовательный проект для старшеклассников

03 ноября 2023 12:53
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Новости Беларуси. Стать студентом на один день. В Академии управления при Президенте стартовал осенний образовательный проект «Лестница успеха», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии управления стартовал осенний образовательный проект для старшеклассников-1

Его участники – три десятка учащихся 10-х и 11-х классов школ из всех регионов Беларуси. Все они получили временный студенческий билет. Впереди насыщенная программа. Это встреча с активом вуза, круглый стол, командообразующий квест и лекции. Большинство ребят уже определились с выбором будущей профессии – это госслужба.

В Академии управления стартовал осенний образовательный проект для старшеклассников-4

Владимир Богданович, участник проекта «Лестница успеха»:
Несомненно, хотелось бы работать, взять на себя ответственность и поступить в Академию управления на «Государственную экономику и управление». Академия управления – это своего рода отдельный город, страна, которая совмещает в себе все то, что есть в каждом государстве, в каждой стране. Здесь есть свой музей, определенные люди, определенная атмосфера, которая затягивает.

В Академии управления стартовал осенний образовательный проект для старшеклассников-7

Анна Дубинич, участница проекта «Лестница успеха»:
Я очень рада, что принимаю участие в таком интересном проекте, потому что, мне кажется, это что-то новое и необычное. Почувствовать себя в роли студента может далеко не каждый. И я думаю, что все должно пройти очень здорово и интересно, что я смогу найти здесь новых друзей, с кем-нибудь пообщаться и хорошо провести время.

В Академии управления стартовал осенний образовательный проект для старшеклассников-10

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Быть государственным служащим, пройти необходимую подготовку – это очень ответственный шаг. И мы очень рады, что в нашей стране есть ребята, которые уже, фактически учась в школе, хотели бы в итоге окончить Академию управления при Президенте Республики Беларусь и прийти на государственную службу. То есть фактически посвятить себя служению нашему государству и нашему народу.

В Академии управления стартовал осенний образовательный проект для старшеклассников-13

Профориентационный проект «Лестница успеха» проходит в вузе уже не в первый раз. По его итогам большинство участников становятся студентами Академии управления при Президенте.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Вячеслав Данилович # Фотофакт

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