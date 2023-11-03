В Академии управления стартовал осенний образовательный проект для старшеклассников

Новости Беларуси. Стать студентом на один день. В Академии управления при Президенте стартовал осенний образовательный проект «Лестница успеха», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники – три десятка учащихся 10-х и 11-х классов школ из всех регионов Беларуси. Все они получили временный студенческий билет. Впереди насыщенная программа. Это встреча с активом вуза, круглый стол, командообразующий квест и лекции. Большинство ребят уже определились с выбором будущей профессии – это госслужба.

Владимир Богданович, участник проекта «Лестница успеха»:

Несомненно, хотелось бы работать, взять на себя ответственность и поступить в Академию управления на «Государственную экономику и управление». Академия управления – это своего рода отдельный город, страна, которая совмещает в себе все то, что есть в каждом государстве, в каждой стране. Здесь есть свой музей, определенные люди, определенная атмосфера, которая затягивает.

Анна Дубинич, участница проекта «Лестница успеха»:

Я очень рада, что принимаю участие в таком интересном проекте, потому что, мне кажется, это что-то новое и необычное. Почувствовать себя в роли студента может далеко не каждый. И я думаю, что все должно пройти очень здорово и интересно, что я смогу найти здесь новых друзей, с кем-нибудь пообщаться и хорошо провести время.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Быть государственным служащим, пройти необходимую подготовку – это очень ответственный шаг. И мы очень рады, что в нашей стране есть ребята, которые уже, фактически учась в школе, хотели бы в итоге окончить Академию управления при Президенте Республики Беларусь и прийти на государственную службу. То есть фактически посвятить себя служению нашему государству и нашему народу.