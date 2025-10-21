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«Всегда хотел большую семью». Пообщались с папой восьмерых детей

21 октября 2025 09:08
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Воронецкий, многодетный отец и Александра Воронецкая.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, пожалуйста, как образовалась ваша такая большая семья?

«Всегда хотел большую семью». Пообщались с папой восьмерых детей-2

Сергей Воронецкий, многодетный отец:
Работал за городом, в командировке был, а супругу отправили туда по распределению после академии. Она приехала туда, там мы с ней познакомились, она Витебскую академию заканчивала. Встретились, пообщались, поговорили, и так раз, второй.

Большую семью я хотел всегда, это я скажу от себя. Потом родилась Александра. Посидели, поговорили, два. Давай за третьим сходим. Давай. Третий родился. Думали, тяжело будет. Ну как-то... Тут родился Владимир. Уже три, как-то нормально. Там уже Дмитрий пошел, четвертый. Все легче и легче становилось.

Подробности в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси # Ольга Бурлакова

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