Александр Лукашенко: помните, Евросоюз выделил после выборов сразу 52 миллиона, по-моему, на лечение от ковида. Где они?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это же мерзавцы, это «уважают» так врачей. Дальше я не читаю, что тут и не платят им, «оставляют в роддоме, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источник информации – медики». Вот их работа. Не надо было бы, может, даже читать, но мерзавцы последние. Я этим мерзким людям хочу задать только один вопрос. У нас чего-то не хватает, все плохо. Помните, Евросоюз выделил после выборов сразу то ли 54, то ли 64 миллиона евро, 54 миллиона евро протестунам, писакам этим? А 52, по-моему, на лечение от ковида. Но эти средства, как заявили евросоюзовцы, направили гражданскому обществу для лечения ковида, то есть им. Где эти деньги? Вот пусть напишут, где 52 миллиона евро, 55 миллионов долларов, на всякий случай, примерно. Где они?

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Я рассказывал, могу повторить. Эти деньги выделяются тем, кто шатается по улицам. Но уже сейчас вы даже их читаете и видите – не хватает. Эти беглые (наверное, полторы сотни уже побежали в Литву, Латвию), пока идут сюда деньги, они их там перехватывают. И наши протестуны, которые тут под дубинки ОМОНа, как они говорят, ходят, унюхали это: «Мы под дубинки идем, а они наши деньги забирают». Вот где их деньги. Им за это платят, чтобы оболгать, опорочить тех людей порядочных, которые сегодня борются в этих красных зонах.