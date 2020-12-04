Александр Лукашенко о Telegram-каналах: не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали

Новости Беларуси. Сейчас врачам мало хорошо работать, надо бороться с ковидом и фейками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент зачитал очередную порцию лжи, приправленную злобой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо лечить людей. Нам не нужно реагировать на эту дрянь, которую они публикуют. Вот мне только что дали справку. Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали: «Очевидно, будет рассказывать, как в стране все хорошо и корону мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу».

Александр Лукашенко: на сегодняшнее утро у нас на ИВЛ 519 человек

Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать.