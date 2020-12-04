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Александр Лукашенко о Telegram-каналах: не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали

04 декабря 2020 17:27
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Новости Беларуси. Сейчас врачам мало хорошо работать, надо бороться с ковидом и фейками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент зачитал очередную порцию лжи, приправленную злобой.

Александр Лукашенко о Telegram-каналах: не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо лечить людей. Нам не нужно реагировать на эту дрянь, которую они публикуют. Вот мне только что дали справку. Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали: «Очевидно, будет рассказывать, как в стране все хорошо и корону мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу».

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Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать.

# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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