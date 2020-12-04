Александр Лукашенко о посещении больниц: мне накануне приезда не шьют халат, майку, шапочку. Их продезинфицируют, и я снова их надеваю

Новости Беларуси. Вот так Витебский областной роддом выглядит на страницах экстремистского Telegram-канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Что скажут медработники, которых заставляют надевать одноразовые средства индивидуальной защиты по несколько раз (руководство приказывает дезинфицировать после ношения)?» Слушайте, я не знаю, как у вас, но я приезжаю к вам, мне накануне приезда моего не шьют там вот халат, штаны, майку я одеваю, шапочку. Я уже их в пакетик сложил, запечатал и отдал в нашу больницу в Минске. Их продезинфицируют, и я снова их надеваю.

Ирина Демидова, медсестра Витебского областного клинического роддома:

Рабочий день начинается с надевания спецодежды, средств защиты. И приступаем уже непосредственно к наблюдению, уходу, пеленанию, кормлению, исполнению всех назначений доктора. Так все 24 часа непосредственно находимся возле малышей и ухаживаем за ними.