От Солнца оторвался гигантский протуберанец – ИКИ РАН

В ночь на 20 ноября на Солнце был зафиксирован гигантский протуберанец размером более миллиона километров – в 80 раз больше диаметра Земли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Он образовался на северном полюсе и отделился от поверхности Солнца. Ученые отмечают, что источник активности расположен на обратной стороне Солнца и ранее уже вызвал выброс плазмы. Предполагается, что оба события связаны с центром 4274, который ранее произвел самые мощные вспышки года.

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