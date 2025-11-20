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От Солнца оторвался гигантский протуберанец – ИКИ РАН

20 ноября 2025 14:42
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От Солнца оторвался гигантский протуберанец – ИКИ РАН-0

В ночь на 20 ноября на Солнце был зафиксирован гигантский протуберанец размером более миллиона километров – в 80 раз больше диаметра Земли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Он образовался на северном полюсе и отделился от поверхности Солнца. Ученые отмечают, что источник активности расположен на обратной стороне Солнца и ранее уже вызвал выброс плазмы. Предполагается, что оба события связаны с центром 4274, который ранее произвел самые мощные вспышки года.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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