«Имел большие неприятности со стороны партийных органов». Как Василий Ревяко побелил забор церкви, будучи в парткоме

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Я так понимаю, это одна из таких местных святынь, куда люди в выходной день приходят?

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:

Естественно. Это православная церковь. Это основная наша обитель такая для наших людей, которые работают. У нас примерно на территории сельского совета проживает 5,5 тысяч населения.

Мы в позапрошлом году или года два меняли купольную часть. Мы вложили примерно, по этим деньгам, порядка 150 тысяч рублей оказали помощь, для того чтобы это всё привести в нормальное состояние.

Вадим Щеглов:

Вы же и католический сейчас костёл строите?

Василий Ревяко:

Мы начали два года назад строительство католического. У нас на территории хозяйства 22% католиков, а, вообще, в Вертелишках проживает 820 католиков.

«Спасибо Президенту, государству, тем людям, кто оценил мой труд». Василий Ревяко о звании Героя Беларуси

Вадим Щеглов:

А Вы – верующий человек?

Василий Ревяко:

Я – нейтральный. Вообще, я отношусь к этому с таким положительным моментом. В 1982 году я был секретарём парткома и тут был не забор, а просто такая рухлядь, развалено это всё. И был какой-то большой семинар. Я приехал, и председатель, правда, не хотел, но я говорю: «Слушай, но это, всё-таки, наши люди. Мало ли там, что у нас с партией там не клеится религия». Я взял дук и побелил этот забор, и имел большие неприятности со стороны партийных органов. Но, тем не менее, я отношусь к этому положительно.